50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом в соблазнительном наряде

Дженнифер Лопес, как всегда будоражит публику. В прошлые выходные знаменитая красавица заинтриговала всех свадебными снимками. Оказалось, что роскошный наряд – не подготовка к долгожданному торжеству, а участие в съемках. Комедийная мелодрама "Женись на мне" повествует о судьбе певицы, которая перед свадьбой со своим женихом-рокером узнает о его изменах. Возмущенная невеста хочет отомстить неверному возлюбленному и решается на крайние меры: она просит первого встречного жениться на ней. Сцену снимали на улицах города, а потому Лопес в роскошном наряде попала в камеры папарацци и вызвала в сути настоящий бум.

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Напомним: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о намерении жениться еще в марте этого года, но не называли никаких дат, оставив поклонников мучиться в догадках. Долгожданная помолвка знаменитостей состоялась только в конце сентября в кругу самых близких. Теперь же все ожидают свадьбу.

Дженнифер Лопес в новом спортивном образе (фото: instagram.com/jlo)

Не меньше, чем свадебные фото, оценили поклонники снимки звезды из спортзала. Дженнифер показала, что воскресенье провела явно не на диване. На фото она позирует в облегающем велюровом костюме для занятий оттенка календулы, который подчеркнул ее соблазнительные формы и стальной пресс. Кроп-топ с рукавами, открывающий живот, и леггинсы с полосатым принтом сделали образ ярким и жизнерадостным. То что нужно для активной работы над собой! Дополнили спортивный лук белые кроссовки. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а макияж сделала легким и ненавязчивым.

Фолловеры, которых у Дженнифер больше 103 миллионов, засыпали ее лайками и комментариями. "Вечно молодая", "совершенная", "королева", "безупречна" – самые частые из комплиментов.