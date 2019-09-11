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Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видом

Lite » Мода 11.09.2019 - 17:32
Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видом
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица показала новое роскошное фото

Дженнифер Лопес в этом году исполнилось 50 лет, но в эту цифру верится с трудом. Энергичная красотка зажигает на многочисленных концертах, успевает сниматься в кино, а также уделять время своей семье. А о ее неувядающем внешнем виде и вовсе ходят легенды. Гладкая упругая кожа без намека на тусклый цвет и морщинки, сияющие глаза и лучезарная улыбка… О том, как Дженнифер удается оставаться вечно молодой, она рассказывала не раз. А вдохновляющие картинки на ее странице в Instagram доказывают, что сдаваться годам она не намерена.

Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видомДженнифер на премьере в Нью-Йорке (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад на странице Дженнифер появилось новое фото, где Лопес показала себя во всей красе. На ней надет клетчатый топ без рукавов с высоким воротом. Дополняют наряд широкий браслет на запястье, кольца с камнями, крупные серьги и гладкая укладка. Макияж Дженнифер сделали с акцентом на глаза, а губы густо прокрашены телесного оттенка помадой. Она держит в руках чашку с жизнерадостной подписью "Good Morning America" ("Доброе утро, Америка").

Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видомНа премьере в Канаде (фото: instagram.com/jlo)

Знаменитость отправилась туда не случайно – она путешествует по миру с премьерой своего фильма "Стриптизерши". Недавно лента была представлена в Канаде. На вечеринку по случаю запуска нового проекта Дженнифер надела ярко-желтое платье, которое продемонстрировало ее пышную грудь и стройные ноги.

Поклонники звезды просто в восторге от всех ее образов и буквально засыпают ее восторженными комментариями: "королева", "первая всегда", "прекрасна", "так красива", "бесподобна"…

Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видом

Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видомДженнифер демонстрирует вкус (фото: instagram.com/jlo)

В сториз Дженнифер добавила несколько фото в других стильных нарядах. Она позирует в якро-розовом костюме: расклешенные брюки, топ и пальто, которые дополнила серебристыми аксессуарами и безупречной укладкой. Второй лук состоит из комбинезона в пайетках, черных ботильонов на высоких каблуках и маленькой сумочки. Завершают его солнцезащитные очки-авиаторы и мелкие серьги.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес
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