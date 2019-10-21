50-річна Дженніфер Лопес похвалилася сталевим пресом у спокусливій вбранні

Дженніфер Лопес, як завжди захоплює публіку. У минулі вихідні знаменита красуня заінтригувала всіх весільними знімками. Виявилося, що розкішние вбрання – не підготовка до довгоочікуваного свята, а участь у зйомках. Комедійна мелодрама "Одружуйся на мені" оповідає про долю співачки, яка перед весіллям зі своїм нареченим-рокером дізнається про його зради. Обурена наречена хоче помститися невірному коханому і вирішується на крайні заходи: вона просить першого зустрічного одружитися на ній. Сцену знімали на вулицях міста, а тому Лопес в розкішному вбранні потрапила в камери папараці і викликала в суті справжній бум.

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес оголосили про намір одружитися ще в березні цього року, але не називали ніяких дат, залишивши шанувальників мучитися в здогадках. Довгоочікувана заручини знаменитостей відбулася тільки в кінці вересня в колі найближчих. Тепер же всі чекають весілля.

Дженніфер Лопес в новому спортивному способі (фото: instagram.com/jlo)

Не менше, ніж весільні фото, оцінили шанувальники знімки зірки з спортзалу. Дженніфер показала, що неділю провела явно не на дивані. На фото вона позує в облягаючому велюровому костюмі для занять відтінку календули, який підкреслив її спокусливі форми і сталевий прес. Кроп-топ з рукавами, що відкриває живіт, і легінси з смугастим узором зробили образ яскравим і життєрадісним. Те що потрібно для активної роботи над собою! Доповнили спортивний лук білі кросівки. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а макіяж зробила легким і ненав'язливим.

Фолловери, яких у Дженніфер більше 103 мільйонів, засипали її лайками та коментарями. "Вічно молода", "досконалість", "королева", "бездоганна" – найбільш часті з компліментів.