Топ-5 лайфхаков Дженнифер Лопес, как выглядеть и чувствовать себя в 50 на 35

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Невероятно, но факт – певице сегодня исполняется 50 лет

Дженнифер Лопес – настоящий источник вдохновения. Сияющая кожа, подтянутое тело, роскошные волосы – на ее внешность могут равняться даже юные звезды. А об энергичности, трудоспособности и неуемном творческом потенциале певицы просто ходят легенды.

Дженнифер Лопес сегодня отмечает свое 50-летие (фото: instagram.com/jlo)

Она успевает совмещать бурную личную жизнь с работой и материнством. Она находит время на спортзал, на увлечения и на родственников. Она умеет в каждый проект вложить душу, заставив поклонников влюбиться в него… С такой женщины нужно брать пример! Итак, изучаем главные принципы звезды, которые нужно взять в оборот, чтобы выглядеть и чувствовать себя как минимум на 10 лет моложе.

Дженнифер Лопес точно знает секрет вечной молодости! (фото: instagram.com/jlo)

Ценить свою уникальность

Дженнифер регулярно и упорно трудится над своим телом. Подтверждение тому вы всегда можете на ее странице в Instagram. Но что еще важнее – она с юности умеет принимать себя. Сегодня формы Дженнифер – ее главное украшение и предмет гордости (а у некоторых – зависти). Но так было не всегда. В молодости звезды на пике популярности была худоба, и только вера в свою уникальность и полное принятие помогли актрисе и певице добиться немыслимых высот.

Дженнифер обожает спорт (фото: instagram.com/jlo)

Не перегружать кожу

Казалось бы, звезда такой величины в уходе за собой наверняка перепробовала все на свете. На самом деле певица – поклонница минимализма в уходе за кожей, и ее девиз: "меньше – значит, больше". В косметичке Дженнифер давно поселились несколько любимых средств, главные из которых – продукт для качественного очищения кожи, а также для увлажнения и защиты ее от ультрафиолетовых лучей.

Порой чем проще, тем лучше, уверена певица (фото: instagram.com/jlo)

Не жалеть себя

Усталость, стресс, перегрузки, плохое настроение… Все эти привычные каждой из нас факторы часто мешают не то что отправиться в спортзал, а даже встать утром с кровати. Дженнифер давно взяла за правило не реагировать на них. Какой бы ни задался день, он начнется с йоги и медитации, а продолжится где-то на тренировке. Потому что активность крайне важна не только для стройности, но и для порядка в голове и жизненного энтузиазма в целом, уверена знаменитая красавица.

Дженнифер не любит силдеть на месте (фото: instagram.com/jlo)

Не сравнивать себя ни с кем

Дженнифер давно поняла, что сравнение с более "молодыми", "успешными", "красивыми" – ложный путь, который приводит только к стрессу, а затем – к ненужным морщинкам. Поэтому она просто научилась переключать свое внимание на что-то более конструктивное. А если все же ее посещает неуверенность в себе, она… танцует! По словам Джей Ло, танец – лучшее лекарство для поднятия самооценки, настроения и прилива эндорфинов в кровь. А к тому же он имеет приятный бонус в виде стройных ног и упругих ягодиц.

Дженнифер Лопес любит восхищать сеть фото в купальниках (фото: instagram.com/jlo)

Уметь отдыхать

Дженнифер не раз рассказывала о главных секретах своей красоты. Скажите "нет" кофе, алкоголю, сигаретам, бургерам и бурной ночной жизни, и ваша кожа скажет вам "да", уверена Лопес. Сама она давно уже питается полезной пищей и пьет много воды. Не забывает звезда и о регулярных походах к косметологу. Но есть еще один секрет свежести, который нельзя упускать из виду – полноценный отдых. В погоне за молодостью мы часто упускаем самое главное, рассказывает Дженнифер. Порой все, что нужно, чтобы кожа стала сияющей, чистой и без отеков – просто выспаться.