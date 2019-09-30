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В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвки

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.09.2019 - 17:29
В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвки
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com

Певица и ее возлюбленный наконец сделали это

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный – американский бейсболист Алекс Родригес – решили пожениться еще весной этого года. В марте певица поделилась с подписчиками трогательными кадрами, сделанными во время совместного отдыха. Алекс делает ей предложение в духе лучших романтических фильмов: стоя на одном колене с роскошным кольцом. Когда состоится помолвка, впрочем, они не сказали. Журналисты и поклонники пытались выяснить у Лопес конкретную дату, но в ответ получали только намеки.

В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвкиДженнифер и Алекс (фото: instagram.com/arod)

И вот, на днях долгожданное событие состоялось: праздник провели 27-го сентября в роскошной обстановке в тесном кругу самых родных и близких. Среди гостей отметились писательница Лиа Ремини, телеведущий и актер Райан Сикрест, певица и художница Кэрол Байер-Сейджер и другие. Присутствовали здесь, само собой, дети Дженнифер: 11-летние Эмма и Макс, а также Алекса: 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла. Им Дженнифер посвятила много внимания и кадров в своем микроблоге.

В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвкиВ роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвки

Дженнифер в росокошном наряде на помолвке (фото: instagram.com/jlo)

Но любимый, а теперь уже муж красавицы – на первом месте. Дженнифер опубликовала несколько снимков, где позирует с Алексом, нежно его целуя. Подписала она кадры коротко – словами благодарности и датой их помолвки. Сам спортсмен и бизнесмен также опубликовал снимок с Лопес и написал: "Так здорово отметили праздник с семьей и близкими друзьями прошлой ночью".

В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвки

В роскошном платье и в романтической обстановке: Дженнифер Лопес засыпала сеть фото с помолвки

Дженнифер с гостями (фото: instagram.com/jlo)

Для торжества Дженнифер выбрала роскошное белое платье с пышной оборкой через одно плечо. Дополнили его стильная укладка-волна, выразительный макияж, а также драгоценные украшения. Алекс выбрал классику: черный смокинг и белую рубашку. Обстановка была не менее романтичной и впечатляющей: стол, усыпанный лепестками розы, мерцание свечей и завораживающая музыка…

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