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Как 17-летняя девчушка: Лилия Ребрик без макияжа восхитила естественной красотой

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Актриса показала свой образ из постановки по Чехову

Лилия Ребрик - ведущая утреннего эфира, и каждый раз восхищает появлением в эффектных и стильных образах вместе со своим партнером Анатолием Анатоличем. Так, на днях теледива засветила стройные ножки в эффектном зеленом платье с откровенным разрезом. При этом талантливая девушка также играет в театре и на новом фото показала свой образ со спектакля "Дядя Ваня".

Лилия сделала селфи, сидя у зеркала. На артистке - кружевная белая блузка в старинном стиле, ее волосы зачесаны в гладкий хвост, а на лице практически нет макияжа. Что весьма необычно для Ребрик, ведь зачастую она предстает на фото с красивым мейкапом.

"Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою "Дядя Ваня" Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр", - написала актриса.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Отметим, что естественная красота знаменитости также восхитила поклонников - они тут же заявили, что Лилия выглядит на фото, будто 17-летняя школьница, и оставили ей множество комплиментов.

  • Обожаю Вас без «зубатой» улыбки. Такая нежная естественность
  • Ого. Тут на 17 вигляд... Крутезна
  • Без макияжа вы вобще как 17 летняя девчушка!!!
  • Яка гарнюня без мейк-апу. Як школярочка
  • Такая милая, как школьница))
  • Лилия, вы очень красивая.
  • Молодчинка! Розумна гарна талановита!
  • Очень милые нежные трогательные
  • ой дааа..с нюдовым макияжем нравитесь еще больше
  • Ой какая хорошенькая, точно как девочка
  • Ви дуже красива і тендітна!
  • Ніжна, тендітна та мила

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами.

Ранее Лилия Ребрик раззадорила сеть жарким танцем с мужем Андрем Диким.

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