"Супер look!" Обольстительная Ребрик засветила стройные ножки в эффектном наряде

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая дала совет поклонникам

Лилия Ребрик каждый утренний эфир покоряет поклонников появленим в эффектных образах, которые никогда неповторяются. Вместе со своим парнером по программе, шоуменом Анатолием Анатоличем она не только радует зрителей новостями и поднимает настроение искрометным юмором, но и очаровывает нарядами. Локации для сюжетов у Лилии и ее колеги бывают абсолютно разные, а порой самые неожиданные. Так, например, ведущие недавно позировали у трактора. Теперь же теледива решила показать в instagram яркий лук в платье изумрудного цвета с пикантным разрезом, а ее со-ведущий надел штаны в тон наряду Лилии. Они оба очень гармонично смотрелись в кадре!

На телеведущей – палатье-миди зеленого цвета с высоким разрезом, котрый позволил оценить ее стройные ножки, обтягивающий лиф наряда почеркнул высокую пышную грудь. В качестве обуви – туфли-лодочки на шпильке в тон. Анатолий предпочел брюки зеленого цвета, пеструю рубашку и кеды лионного оттенка.

"Ранок вівторка може бути і таким...Тримайте рівновагу за будь-яких обставин. А до речі про рівновагу! Що Вас може роздратувати та вивести з себе?" - поинтересовалась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Комментаторы стали перечислять раздражающие факты, которые способны им существенно подпортить настроение, и не удержались от комплиментов для телезвезды.

Ребрик какая же шикарная

Super look

Как всегда на высоте. Шикарное фото получилось!

Ліля Ви, як завжди маєте чудовий вигляд

Вы - супер!

Якi гарнi!

Ви класні

Дуже гарна та урівноважена парочка

Дуже стильні

Скриншот комментариев

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