Як 17-річна дівчинка: Лілія Ребрик без макіяжу захопила природною красою

Лілія Ребрик - ведуча ранкового ефіру, і кожен раз захоплює появою в ефектних і стильних образах разом зі своїм партнером Анатолієм Анатолічем. Так, днями теледіва засвітила стрункі ніжки в чудовій зеленій сукні з відвертим розрізом. При цьому талановита дівчина також грає в театрі і на новому фото показала свій образ з вистави "Дядя Ваня".

Лілія зробила селфи, сидячи біля дзеркала. На артистці - біла мереживна блузка в старовинному стилі, її волосся зачесане в гладкий хвіст, а на обличчі практично немає макіяжу. Що досить незвично для Ребрик, адже найчастіше вона постає на фото з красивим мейкапом.

"Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою "Дядя Ваня" Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр", - написала актриса.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Зазначимо, що природна краса знаменитості також вразила шанувальників - вони тут же заявили, що Лілія виглядає на фото, ніби 17-річна школярка, і залишили їй безліч компліментів.

Обожнюю Вас без «зубатой» посмішки. Така ніжна природність

Ого. Тут на 17 вигляд... Крутезна

Без макіяжу ви вобще як 17-річна дівчинка!!!

Яка гарнюня без мейк-апу. Як школярочка

Така мила, як школярка))

Лілія, ви дуже гарна.

Молодчинка! Розумна гарна талановита!

Дуже милі ніжні зворушливі

ой дааа..з нюдовым макіяжем подобаєтеся ще більше

Ой яка гарненька, точно як дівчинка

Ви дуже красива і тендітна!

Ніжна, тендітна та міла

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила мережу стильним фотосетом з доньками-красунями.

Раніше Лілія Ребрик розохотила мережу жарким танцем з чоловіком Андрієм Диким.