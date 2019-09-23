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Як 17-річна дівчинка: Лілія Ребрик без макіяжу захопила природною красою

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Акторка показала свій образ з постановки за Чеховим

Лілія Ребрик - ведуча ранкового ефіру, і кожен раз захоплює появою в ефектних і стильних образах разом зі своїм партнером Анатолієм Анатолічем. Так, днями теледіва засвітила стрункі ніжки в чудовій зеленій сукні з відвертим розрізом. При цьому талановита дівчина також грає в театрі і на новому фото показала свій образ з вистави "Дядя Ваня".

Лілія зробила селфи, сидячи біля дзеркала. На артистці - біла мереживна блузка в старовинному стилі, її волосся зачесане в гладкий хвіст, а на обличчі практично немає макіяжу. Що досить незвично для Ребрик, адже найчастіше вона постає на фото з красивим мейкапом.

"Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою "Дядя Ваня" Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр", - написала актриса.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Зазначимо, що природна краса знаменитості також вразила шанувальників - вони тут же заявили, що Лілія виглядає на фото, ніби 17-річна школярка, і залишили їй безліч компліментів.

  • Обожнюю Вас без «зубатой» посмішки. Така ніжна природність
  • Ого. Тут на 17 вигляд... Крутезна
  • Без макіяжу ви вобще як 17-річна дівчинка!!!
  • Яка гарнюня без мейк-апу. Як школярочка
  • Така мила, як школярка))
  • Лілія, ви дуже гарна.
  • Молодчинка! Розумна гарна талановита!
  • Дуже милі ніжні зворушливі
  • ой дааа..з нюдовым макіяжем подобаєтеся ще більше
  • Ой яка гарненька, точно як дівчинка
  • Ви дуже красива і тендітна!
  • Ніжна, тендітна та міла

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила мережу стильним фотосетом з доньками-красунями.

Раніше Лілія Ребрик розохотила мережу жарким танцем з чоловіком Андрієм Диким.

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