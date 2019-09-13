Страстная Лилия Ребрик в мини взбудоражила горячим танцем с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Муж телеведущей дебютирует в кино

Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. "Димая семейка", как они сами себя называют, умиляет поклонников идиллией, которая базируется на любви, страсти, доверии и взаимоуважении. Лилия как-то проговорилась о том, что старается поддерживать интерес мужа, например, пара может позволить провести вместе романтический уикенд без детей, ведь кроме того, что они мама и папа, Лилия и Андрей муж и жена. Так как влюбленных свел вместе танец (они участвовали в первом сезоне шоу "Танцы со звездами"), он прочно укоренился в их жизни. Например, на съемках продолжения сериала "Папаньки 2", где Лилия играет одну из главных ролей, она вновь встретилась с мужем на паркете.

Страстный и жгучий ча-ча-ча пара даже записала на видео, которым теледива поделилась в Instagram. Лилия облачилась в майку пудрового цвета и юбку-мини, а также предусмотрительно надела специальную обувь для бальных танцев. Вместе с мужем она показала пару горячих па, которые буквально свели с ума сеть.

"Ловіть порцію "ча-чі" зранку, з побажаннями гарного дня від #дикасімейка. Це все зйомки для "Папаньок". Андрій Дикий, з дебютом! В тобі пропадає акторище!" - обратилась Лилия к мужу под видео.

Поклонники признались – зажигательный танец не оставил их равнодушными, но особого внимания заслуживают страсти на паркете между мужем и женой.

Ви дуже крутi! Та сексуальнi

Ммм, очень гарячий танец

Какие вы крутые

Огонь

Шикарно

Які ж ви чудові!

Круто и стильно! Молодцы! Вы в хорошей форме

Лилечка, Вы просто невероятная

Ой... Нет слов! Я в восторге. Просто прелесть. Пересматривала много раз

Прелесть!

Восхитительно, очень красиво и эмоционально, особенно, если муж и жена так танцуют. Смотреть можно бесконечно!

Вам повезло друг с другом, работа и хобби у Вас одно, и с таким удовольствием Вы танцуете - это вообще можно смотреть вечно

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в колготках в сетку и смелом платье покорила образом для съемок.