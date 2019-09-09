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Три принцессы: Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 10:56
Три принцессы: Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая продемонстрировала очаровательный family look

Лилия Ребрик с удовольствием делиться с поклонниками личными фото и приоткрывает завесу тайны над личной жизнью. Она – счастливая жена и мама двух очаровательных дочек – Дианы и Полины. На ее страничке в соцсети можно найти немало семейных фото и видео, которые умиляют подписчиков теледивы своей теплотой и душевностью. Так, недавно Лилия устроила вместе со своими девочками модную фотосессию и уже успела поделится одним из кадров. Теперь же она решила опубликовать больше фото с нежного общего фотосета.

Так, на своей страничке в сети instagram Лилия разместил серию фото с доченьками-моделями. Лилия и ее девочки показали настоящий family look. Все трое одеты в идентичные белые платья с принтом в виде черных птичек. Теледива дополнила образ изящными черными босоножками с оригинальной синей вставкой.

Мама и дочки позируют на камеру, веселятся и улыбаются. Полина и Диана весело смеются и ничем не уступают в мастерстве работать в кадре звездной маме. Еще бы! У семилетней Дианы уже есть опыт съемок, ведь девочка сыграла в сериале, а также занимается танцами и участвует в соревнованиях – юной звезде к камере не привыкать. В тоже время годовалая Полина – сама непосредственность!

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ділюся ще однією порцією позитиву з фотосесії. Скоро- нове інтерв`ю. І от одне з запитань: Якби можна було зберегти в собі лише одну якість, яку б ви собі залишили? Моя відповідь: "Легкість! Легкість у всьому: у рухах, у прийняттях рішень, в роботі, в житті" , - подписала сери кадров с дочками лучезарная Лилия.

Поклонники не остались в стороне от солнечного фотосета мамы с дочками.

  • Круті! Дуже радуєте своїми новими образами
  • Супер трійця
  • Какие же Вы красотки
  • Супер!
  • Вы такие милые
  • Девичий батальон! Красотки!
  • Вы очаровашки
  • Дуже легкі відчуття від фото
  • Очень красивые мама и доченьки
  • Классные девчонки! Наверное, нужно быть терпеливой, мудрой и доброй со своими бусинками. Любить их!
  • Чудові дівчатка
  • Это так мило, когда мама и девочки в одинаковых платьях!
  • Такие милашки!
  • Какая прелесть!
  • Три гарнюни, Три принцессы!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик с новым соведущим по утреннему шоу Анатолием Анатоличем покрасовалась у трактора на веселом снимке.

Как хорошо получаться на фото: эффектная Лилия Ребрик раскрыла свои секреты "Похожи?" Лилия Ребрик сравнила себя в детстве с дочкой-школьницей
Новости Украины Лилия Ребрик
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