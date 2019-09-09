Три принцессы: Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая продемонстрировала очаровательный family look

Лилия Ребрик с удовольствием делиться с поклонниками личными фото и приоткрывает завесу тайны над личной жизнью. Она – счастливая жена и мама двух очаровательных дочек – Дианы и Полины. На ее страничке в соцсети можно найти немало семейных фото и видео, которые умиляют подписчиков теледивы своей теплотой и душевностью. Так, недавно Лилия устроила вместе со своими девочками модную фотосессию и уже успела поделится одним из кадров. Теперь же она решила опубликовать больше фото с нежного общего фотосета.

Так, на своей страничке в сети instagram Лилия разместил серию фото с доченьками-моделями. Лилия и ее девочки показали настоящий family look. Все трое одеты в идентичные белые платья с принтом в виде черных птичек. Теледива дополнила образ изящными черными босоножками с оригинальной синей вставкой.

Мама и дочки позируют на камеру, веселятся и улыбаются. Полина и Диана весело смеются и ничем не уступают в мастерстве работать в кадре звездной маме. Еще бы! У семилетней Дианы уже есть опыт съемок, ведь девочка сыграла в сериале, а также занимается танцами и участвует в соревнованиях – юной звезде к камере не привыкать. В тоже время годовалая Полина – сама непосредственность!

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ділюся ще однією порцією позитиву з фотосесії. Скоро- нове інтерв`ю. І от одне з запитань: Якби можна було зберегти в собі лише одну якість, яку б ви собі залишили? Моя відповідь: "Легкість! Легкість у всьому: у рухах, у прийняттях рішень, в роботі, в житті" , - подписала сери кадров с дочками лучезарная Лилия.

Поклонники не остались в стороне от солнечного фотосета мамы с дочками.

Круті! Дуже радуєте своїми новими образами

Супер трійця

Какие же Вы красотки

Супер!

Вы такие милые

Девичий батальон! Красотки!

Вы очаровашки

Дуже легкі відчуття від фото

Очень красивые мама и доченьки

Классные девчонки! Наверное, нужно быть терпеливой, мудрой и доброй со своими бусинками. Любить их!

Чудові дівчатка

Это так мило, когда мама и девочки в одинаковых платьях!

Такие милашки!

Какая прелесть!

Три гарнюни, Три принцессы!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик с новым соведущим по утреннему шоу Анатолием Анатоличем покрасовалась у трактора на веселом снимке.