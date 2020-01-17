Как восстановить поврежденные волосы: эффективные и недорогие способы

Многие девушки в погоне за красотой сильно повреждают свои волосы и потом не знают, как же вернуть им былую красоту. Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram эффективными и доступными способами, как восстановить убитые волосы и отрастить шелковистые, блестящие, а главное здоровые в домашних условиях.⠀

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Многие из них она опробовала не себе и осталась довольна результатом.

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Питание⠀

Главный строительный элемент волос это белок. В вашем рационе обязательно должна быть рыба, яйца, мясные продукты, в общем продукты богатые белком. Важно, чтобы в рационе были жирные кислоты, витамины А и Е, цинк.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Маски и скрабы для волос.

Я сама когда то лишилась роскошных волос из за сыроедения. И потом упорно их восстанавливала, в том числе и моими масками. Правильно подобранный состав активных веществ очень круто работает.

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Дарсонвализация.

Проводится с помощью аппарата дарсонваль. Этот аппарат вырабатывает импульсные токи, которые воздействуют на нервные окончания, мелкие сосуды, сальные железы и лимфатическую систему, тем самым способствует пробуждению волосяных луковиц. А это у свою очередь способствует росту волос и останавливает их выпадение.

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Самомассаж головы

Регулярный массаж это очень действенный способ отрастить волосы. Делайте массаж легкими круговыми движениями подушечками пальцев, начиная за ушами и двигаясь вверх. Такой массаж улучшит кровоснабжение и "расшевелит" коллаген в области волосяного покрова. Перед сном такая процедура поможет еще и снять стресс.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Мезороллер

Наверное, все уже слышали о нем. Считается, что использование мезороллера альтернативная методика проведения инъекционной мезотерапии. Действие мезороллера стимулирует капиллярное кровообращение и клеточный обмен. После него витаминные комплексы работают намного лучше.

Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.