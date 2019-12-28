Топ-5 мифов, которые мешают вам отрастить длинные волосы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер развенчала основные заблуждения о здоровье волос

Наверное, каждая девушка мечтает иметь длинные, красивые и ухоженные волосы. Но на этом нелегком пути существуют различные мифы, которые мешают вам это сделать. Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, разобрала основные из них на своей странице в Instagram.

Миф №1. Шампунь и кондиционер нужно наносить на всю длину волос⠀

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В действительности шампунь нужно наносить на корни волос для удаления жира, грязи, омертвевших частичек кожи. А остатков пены достаточно для промывки всей длины. А с кондиционером все точно наоборот.⠀



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Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀⠀

Миф №2. Стрижка волос ускоряет их рост.⠀

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Регулярная стрижка только улучшает состояние волос, на рост волос повлиять таким способом просто невозможно. В ту же копилку и бритье головы налысо. Количество фоликул у нас заложено генетически.⠀

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Миф №3. Масла, кондиционеры и другие косметические средства могут вылечить сеченные кончики.⠀

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Нет, это не так. Косметические средства могут только склеить сеченные кончики, а полностью от них избавиться помогут лишь ножницы.



Миф №4. Нужно мыть волосы как можно реже.



Это самый распространенный миф. Запомните, волосы нужно мыть по мере их загрязнения.⠀





Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀⠀

Миф №5. Нужно как можно чаще расчесывать волосы.⠀

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Это не так. Частое расчесывание никак не влияет на рост волос. Но и ходить с запутанными волосами тоже не нужно.

Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀⠀

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.

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