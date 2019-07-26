Два в одном: супермаска для блеска волос и сияния кожи

Бьюти-блогер поделилась рецептом простой и эффективной маски
Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк регулярно делится с подписчиками своего Instagram всевозможными секретами красоты и эффективными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.
Все ингредиенты можно легко найти практически на любой кухне.
Рецепт:
Все взбить в блендере, нанести на корни волос и по всей длине. А также можно на лицо. Дать высохнуть и затем все смыть.⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Что делает эта маска:
Видео: (instagram.com/irina.shark)⠀
Напомним, диетолог Катерина Кабашная назвала топ-5 секретов для легкого похудения.
Также диетолог – нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, на какие продукты стоит налегать, чтобы стать хозяйкой завидных локонов.