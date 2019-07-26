Два в одном: супермаска для блеска волос и сияния кожи

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер поделилась рецептом простой и эффективной маски

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк регулярно делится с подписчиками своего Instagram всевозможными секретами красоты и эффективными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.

Все ингредиенты можно легко найти практически на любой кухне.

Рецепт:

пучок шпината

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л.меда (по желанию и если нет аллергии)

1 ст.л.сметаны

Все взбить в блендере, нанести на корни волос и по всей длине. А также можно на лицо. Дать высохнуть и затем все смыть.⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀



Что делает эта маска:

Придает сияние волосам⠀

увлажняет, полноценно питает волос

борется с сухостью и жирностью

а для лица это просто шикарная кладезь полезности. Шпинат разглаживает кожу, снимает раздражение, воспаление, отбеливает кожу.

Видео: (instagram.com/irina.shark)⠀

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