Берем на заметку: секреты красоты восточных женщин

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер раскрыла простые и эффективные лайфхаки

Многие девушки восторгаются красотой и сияющим внешним видом восточных женщин и были бы не прочь узнать их секреты. На самом деле они бывают довольно простыми! Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее перечислила основные ошибки в уходе за волосами, отдохнула в восточной стране и привезла оттуда местные лайфхаки, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

Итак, берем на заметку, что же используют восточные красотки в уходе за собой.

Женщины востока очень любят хамамы и частенько балуют кожу скрабами, отдавая предпочтение кофейной гуще. Для этого они запаривают кофе, дают ему настояться и добавляют какое то базовое масло, например, оливковое и кучу разных эфирных масел. Кстати, ещё один секрет их красоты это любовь к маслам.

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Любовь к зеленому чаю. Зеленый чай это мощный антиоксидант, который выводит из организма вредные радикалы и предотвращает преждевременное старение.



Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Масло усьмы. Слышали о таком? Это очень крутое масло, в основном восточные красавицы используют его для бровей и ресниц. Это натуральный активатор волос.

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Одна из популярнейших масок у них это глиняная маска. Используется специальная марокканская глина, которую разводят отварами трав и цветов. А также добавляют туда различные масла и используют эту смесь для ухода за кожей лица, ну и на всё тело.



Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Для проблемной кожи используется не сильный раствор лимонного сока, разбавленного водой. Им протирается лицо. Такой раствор помогает уменьшить поры, борется с акне, уменьшает сальность.



Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Розовая вода. Эта вода просто находка, прекрасный тоник с завораживающим эффектом. Масло турецкой розы очень популярно в косметике и в парфюмерии даже качества люкс. Розовая вода смягчает кожу, борется с морщинами, заживляет царапины, снимает воспаления, освежает.⠀

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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