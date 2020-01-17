Як відновити пошкоджене волосся: ефективні та недорогі способи

Багато дівчат в гонитві за красою сильно ушкоджують волосся і потім не знають, як повернути йому колишню красу. Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективними і доступними способами, як відновити вбите волосся і відростити шовковисте, блискуче, а головне здорове в домашніх умовах.⠀

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Багато з них вона не випробувала на собі і залишилася задоволена результатом.

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Харчування⠀

Головний будівельний елемент волосся це білок. У вашому раціоні обов'язково має бути риба, яйця, м'ясні продукти, в загальному продукти багаті білком. Важливо, щоб в раціоні були жирні кислоти, вітаміни А і Е, цинк.



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Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Маски і скраби для волосся.

Я сама колись втратила розкішне волосся через сироїдіння. І потім наполегливо його відновлювала, в тому числі і моїми масками. Правильно підібраний склад активних речовин дуже круто працює.

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Дарсонвалізація.

Проводиться за допомогою апарату дарсонваль. Цей апарат виробляє імпульсні струми, які впливають на нервові закінчення, дрібні судини, сальні залози і лімфатичну систему, тим самим сприяє пробудженню волосяних цибулин. А це у свою чергу сприяє росту волосся і зупиняє його випадання.

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Самомасаж голови

Регулярний масаж це дуже дієвий спосіб відростити волосся. Робіть масаж легкими круговими рухами подушечками пальців, починаючи за вухами і рухаючись вгору. Такий масаж поліпшить кровопостачання і "розворушить" колаген в області волосяного покриву. Перед сном така процедура допоможе ще і зняти стрес.



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Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Мезороллер

Напевно, всі вже чули про нього. Вважається, що використання мезороллера альтернативна методика проведення ін'єкційної мезотерапії. Дія мезороллера стимулює капілярний кровообіг і клітинний обмін. Після нього вітамінні комплекси працюють набагато краще.

Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.