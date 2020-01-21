ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волшебный ингредиент: секретные рецепты красоты и молодости от бьюти-блогера

Lite » Красота 21.01.2020 - 08:36
Волшебный ингредиент: секретные рецепты красоты и молодости от бьюти-блогера
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Эксперт по красоте рассказала о волшебных свойствах куркумы

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума. Куркума - это приправа оранжевого цвета, которая подходит как для внутренного, так и для внешнего применения и обладает рядом полезных свойств.

Куркума:

  • нормализует работу пищеварительной системы, почек, желчного пузыря⠀
  • усиливает обмен веществ⠀
  • выводит лишнюю жидкость⠀
  • разгоняет кровь, что быстрее выводит вредные вещества⠀
  • помогает избавиться от лишнего веса, пропадает чувство голова, выводит лишнюю жидкость⠀
  • благоприятно влияет на волосы и кожу⠀
  • блокирует раковые клетки⠀
  • куркумин, который содержится в ней сильнейший антиоксидан⠀


Этот список можно продолжать бесконечно.⠀


Рецепт красоты и молодости:

заливаем 0.5 чайной ложки куркумы горячей кипяченной водой. Даем настояться и добавляем сок лайма и мед (по желанию), если пить куркуму в чистом виде, без добавок, то добавить капельку чёрного перца для лучшего ее усвоения. Но в таком виде мне не нравится ее вкус.

Волшебный ингредиент: секретные рецепты красоты и молодости от бьюти-блогера
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)⠀

Также из куркумы можно сделать золотые патчи, которые прекрасно снимают отёки, убирают синяки и разглаживают мелкие морщинки.

По многочисленным просьбам пишу этот рецепт: в полстакана воды добавляем 1 ч.л.куркумы, доводим до кипения, убавляем огонь и варим еще 5 минут. Добавляем агар агар, как появятся пузырьки, снимаем с огня, даем немного остыть и добавляем алоэ по желанию. Разливаем в формочки и отправляем в холодильник.⠀

Волшебный ингредиент: секретные рецепты красоты и молодости от бьюти-блогера
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)⠀

Из куркумы можно делать очень много разных масок, это настоящий помощник для здоровья, но во время беременности и грудного вскармливания принимать куркуму внутрь не рекомендуют. Ну и если у вас есть индивидуальная непереносимость, то она тоже противопоказана.

Напомним, бьюти-блогер Ирина Шарк раскрыла топ-7 хитростей, которые помогут вам всегда выглядеть роскошно.

Как восстановить поврежденные волосы: эффективные и недорогие способы 5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично
Новости Украины красотабьюти-советы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь