Волшебный ингредиент: секретные рецепты красоты и молодости от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Эксперт по красоте рассказала о волшебных свойствах куркумы

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума. Куркума - это приправа оранжевого цвета, которая подходит как для внутренного, так и для внешнего применения и обладает рядом полезных свойств.

Куркума:

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нормализует работу пищеварительной системы, почек, желчного пузыря⠀

усиливает обмен веществ⠀

выводит лишнюю жидкость⠀

разгоняет кровь, что быстрее выводит вредные вещества⠀

помогает избавиться от лишнего веса, пропадает чувство голова, выводит лишнюю жидкость⠀

благоприятно влияет на волосы и кожу⠀

блокирует раковые клетки⠀

куркумин, который содержится в ней сильнейший антиоксидан⠀

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Этот список можно продолжать бесконечно.⠀

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Рецепт красоты и молодости:

заливаем 0.5 чайной ложки куркумы горячей кипяченной водой. Даем настояться и добавляем сок лайма и мед (по желанию), если пить куркуму в чистом виде, без добавок, то добавить капельку чёрного перца для лучшего ее усвоения. Но в таком виде мне не нравится ее вкус.



Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)⠀

Также из куркумы можно сделать золотые патчи, которые прекрасно снимают отёки, убирают синяки и разглаживают мелкие морщинки.

По многочисленным просьбам пишу этот рецепт: в полстакана воды добавляем 1 ч.л.куркумы, доводим до кипения, убавляем огонь и варим еще 5 минут. Добавляем агар агар, как появятся пузырьки, снимаем с огня, даем немного остыть и добавляем алоэ по желанию. Разливаем в формочки и отправляем в холодильник.⠀



Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)⠀⠀

Из куркумы можно делать очень много разных масок, это настоящий помощник для здоровья, но во время беременности и грудного вскармливания принимать куркуму внутрь не рекомендуют. Ну и если у вас есть индивидуальная непереносимость, то она тоже противопоказана.

Напомним, бьюти-блогер Ирина Шарк раскрыла топ-7 хитростей, которые помогут вам всегда выглядеть роскошно.