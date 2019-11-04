Топ-7 хитростей, которые помогут вам всегда выглядеть роскошно

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер поделилась полезными советами на все случаи жизни

Бьюти-блогер Ирина Шарк регулярно делится с подписчиками простыми, но при этом эффективными и полезными советами по красоте на всякие случаи жизни - так, недавно она перечислила основные ошибки в уходе за волосами, На этот раз девушка решила раскрыть несколько хитростей, которые помогут вам всегда выглядеть роскошно и ухоженно. Эксперт перечислила их на своей странице в Instagram.

Топ-7 лайфхаков для сияющего внешнего вида:

1. Как сделать так, чтобы помада держалась дольше

Просто после нанесения помады приложите салфетку, и через нее нанесите на губы пудру, слегка вбивающими движениями. Так помада станет не только матовой, но и будет держать дольше.⠀

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2. Как сделать пышные ресницы

Подведите ресничный край века. То есть заполните подводкой пространство между ресничками. Этот трюк спасет даже в том случае, когда нет времени совсем для макияжа.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Как сделать брови зрительно выше

Воспользуйтесь хайлайтером. Проведите над бровью линию, немного отступив от линии роста волос и растушуйте слегка. Это поможет зрительно приподнять бровь.⠀

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4. Как придать коже здоровый и свежий вид

Всё очень просто. Просто добавьте нежный румянец. Розовые еще помогут скрыть следы усталости.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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5. Как сделать тени ярче

Часто бывает так, что тени в палетке выглядят яркими и сочными, а при нанесении на кожу они выглядят не так насыщенно. Чтобы избежать такого, просто нанесите белый карандаш на ту зону, куда будете наносить тени. Попробуйте, вы удивитесь как классно это работает.⠀

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6. Как правильно подобрать тональное средство

Правильно подобранный тональник это половина успеха в хорошем макияже. И внимание, наверное не все это знают, но подбирать оттенок нужно не по коже щек, а по коже шеи.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

7. Как получить сияющую и увлажненную кожу лица

Просто смешайте свой консилер с любым увлажняющий кремом. Этот микс работает не хуже чем BB кремы, увлажняя и скрывая несовершенства кожи.⠀

Напомним, диетолог Ксения Шатрова назвала топ-7 продуктов, которые ужасно влияют на кожу.