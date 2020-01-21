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Чарівний інгредієнт: секретні рецепти краси і молодості від б'юті-блогера

Lite » Краса 21.01.2020 - 08:36
Чарівний інгредієнт: секретні рецепти краси і молодості від б'юті-блогера
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Експерт по красі розповіла про чарівні властивості куркуми

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram своїми секретними рецептами краси і молодості, у яких використовується такий інгредієнт, як куркума. Куркума - це приправа оранжевого кольору, яка підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування і володіє рядом корисних властивостей.

Куркума:

  • нормалізує роботу травної системи, нирок, жовчного міхура⠀
  • підсилює обмін речовин⠀
  • виводить зайву рідину⠀
  • розганяє кров, що швидше виводить шкідливі речовини⠀
  • допомагає позбавитися від зайвої ваги, пропадає відчуття голова, виводить зайву рідину⠀
  • сприятливо впливає на волосся і шкіру⠀
  • блокує ракові клітини⠀
  • куркумін, що міститься в ній найсильніший антиоксидан⠀


Цей список можна продовжувати нескінченно⠀


Рецепт краси і молодості:

заливаємо 0.5 чайної ложки куркуми гарячою кип'яченою водою. Даємо настоятися і додаємо сік лимона і мед (за бажанням), якщо пити куркуму в чистому вигляді, без домішок, то додати трохи чорного перцю для кращого її засвоєння. Але в такому вигляді мені не подобається її смак.

Чарівний інгредієнт: секретні рецепти краси і молодості від б'юті-блогера
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)⠀

Також з куркуми можна зробити золоті патчі, які прекрасно знімають набряки, прибирають синці і розгладжують дрібні зморшки.

На численні прохання пишу цей рецепт: у півсклянки води додаємо 1 ч. л.куркуми, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо ще 5 хвилин. Додаємо агар агар, як з'являться бульбашки, знімаємо з вогню, даємо трохи охолонути і додаємо алое за бажанням. Розливаємо у формочки і відправляємо в холодильник.⠀

Чарівний інгредієнт: секретні рецепти краси і молодості від б'юті-блогера
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)⠀

З куркуми можна робити дуже багато різних масок, це справжній помічник для здоров'я, але під час вагітності та грудного вигодовування приймати куркуму всередину не рекомендують. Ну і якщо у вас є індивідуальна непереносимість, то вона теж протипоказана.

Нагадаємо, б'юті-блогер Ірина Шарк розкрила топ-7 хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно.

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