Врач рассказала, что делать при резком снижении давления

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Эксперт рассказала о продуктах, которые необходимо употреблять

Если вы начали слышать звон в ушах, видеть мелькающие пятнышки в глазах, ощущать слабость в конечностях, потерю концентрации и упадок сил, а ваша кожа стала бледной – все это может свидетельствовать о том, что у вас значительно понизилось давление.

Врач Виктория Савицкая в своем блоге рекомендует не принимать какие-либо препараты самостоятельно. Однако эксперт реклмендует выпить чашку крепкого черного сладкого чая. А еще лучше – с курагой.

"Кофе также способствует повышению давления, но также может спровоцировать спазм сосудов (если, к примеру, разница между нижним и верхним показателем давления большая). Поэтому, лучше не рисковать и не пить совсем", - рассказала медик.

По словам Савицкой, падение давления может стать следствием многих факторов. Нередко это происходит на фоне нехватки питательных веществ. В таком случае будет полезно перекусить – конкретно, съесть черный хлеб со сливочным маслом и сыром. Этот вид бутерброда содержит жиры, углеводы, а также витаминов группы В – нутриенты, которые быстро восстанавливают энергетический тонус.

Также ослабевшему от понизившегося давления человеку будут полезны сухофрукты, которые активизируют защитные силы и помогают сердцу благодаря высокому содержанию калия.

Если случаи падения давления повторяются, необходимо обратиться за обследованием. Причиной данного нарушения могут быть как стрессы и усталость, так и гормональные нарушения, диабет, сердечная недостаточность.

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Видео: РБК-Украина