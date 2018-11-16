5 способов, которые помогут избавиться от жировых скоплений в области талии

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Прогулки и силовые тренировки избавят от лишних сантиметров

Жир в области живота не только доставляет дискомфорт, но и вредит внутренним органам. Зачастую он нарастает из-за повышения уровня кортизола, вместе с которым растет риск развития диабета второго типа и инфаркта. Диетологи утверждают, что избавиться от проблемы можно. Для этого достаточно следовать некоторым простым правилам, передает Cosmo.

Силовая тренировка

Именно силовые тренировки помогают разогнать метаболизм. 20-минутная круговая тренировка сжигает до 200 калорий, метаболизм ускоряется на час, что позволяет убрать еще 50. Кроме того, жир заменяется мышцами, что весьма полезно.

Кардиотренировка

Висцеральный жир можно сжигать аэробными упражнениями: бег, езда на велосипеде, плавание. Исследования показывают, что бег на 20 километров в неделю эффективнее силовой тренировки трижды в неделю.

Прогулка

Эксперты утверждают, что часа тренировок в день недостаточно для того, чтобы побороть лишние кило. Поэтому пару раз в день важно выходить на прогулку. Хотя бы на пол часа.

Ешь больше белка

Белок помогает мышцам расти, а телу - лучше себя чувствовать. Белки сжигаются медленнее углеводов, а значит, есть не захочется на протяжении длительного времени. Можно есть курицу, яйца, йогурты либо пить протеиновые коктейли.

Меньше переживай

Стресс влияет на все процессы в организме. Кортизол, который вырабатывается в результате, помогает жиру нарастать. Эксперты советуют чаще расслабляться: ни о чем не думать, читать книги, лежать в ванне.

Напомним, ранее мы публиковали надежные способы, как вылечить ангину без медикаментов. Под рукой часто можно найти абсолютно натуральные "лекарства", которые не только ускорят процесс выздоровления, но еще и не навредят.

Отметим, что врачи рассказали о лечении горячим молоком при простуде. Как оказалось, горячее молоко не только не помогает, но еще и ухудшает симптомы простуды. К такому выводу пришли ученые после исследований.

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Видео: РБК-Украина