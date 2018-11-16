5 способов, которые помогут избавиться от жировых скоплений в области талии

Прогулки и силовые тренировки избавят от лишних сантиметров
Жир в области живота не только доставляет дискомфорт, но и вредит внутренним органам. Зачастую он нарастает из-за повышения уровня кортизола, вместе с которым растет риск развития диабета второго типа и инфаркта. Диетологи утверждают, что избавиться от проблемы можно. Для этого достаточно следовать некоторым простым правилам, передает Cosmo.
Именно силовые тренировки помогают разогнать метаболизм. 20-минутная круговая тренировка сжигает до 200 калорий, метаболизм ускоряется на час, что позволяет убрать еще 50. Кроме того, жир заменяется мышцами, что весьма полезно.
Висцеральный жир можно сжигать аэробными упражнениями: бег, езда на велосипеде, плавание. Исследования показывают, что бег на 20 километров в неделю эффективнее силовой тренировки трижды в неделю.
Эксперты утверждают, что часа тренировок в день недостаточно для того, чтобы побороть лишние кило. Поэтому пару раз в день важно выходить на прогулку. Хотя бы на пол часа.
Белок помогает мышцам расти, а телу - лучше себя чувствовать. Белки сжигаются медленнее углеводов, а значит, есть не захочется на протяжении длительного времени. Можно есть курицу, яйца, йогурты либо пить протеиновые коктейли.
Стресс влияет на все процессы в организме. Кортизол, который вырабатывается в результате, помогает жиру нарастать. Эксперты советуют чаще расслабляться: ни о чем не думать, читать книги, лежать в ванне.
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Видео: РБК-Украина