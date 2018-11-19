Лікар розповіла, що робити при різкому зниженні тиску

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Експерт розповіла про продукти, які необхідно вживати

Якщо ви почали чути дзвін у вухах, бачити мелькають цятки в очах, відчувати слабкість в кінцівках, втрату концентрації та занепад сил, а ваша шкіра стала блідою – все це може свідчити про те, що у вас значно знизився тиск.

Лікар Вікторія Савицька у своєму блозі рекомендує не приймати якісь препарати самостійно. Однак експерт реклмендует випити чашку міцного солодкого чорного чаю. А ще краще – з курагою.

"Кава також сприяє підвищенню тиску, але також може спровокувати спазм судин (якщо, наприклад, різниця між нижнім і верхнім показником тиску більша). Тому, краще не ризикувати і не пити зовсім", - розповіла медик.

За словами Савицької, падіння тиску може стати наслідком багатьох чинників. Нерідко це відбувається на тлі нестачі поживних речовин. В такому випадку буде корисно перекусити – конкретно, з'їсти чорний хліб з маслом і сиром. Цей вид бутерброда містить жири, вуглеводи, а також вітамінів групи В – нутрієнти, які швидко відновлюють енергетичний тонус.

Також змученого від понизившегося тиску людині будуть корисні сухофрукти, які активізують захисні сили і допомагають серцю завдяки високому вмісту калію.

Якщо випадки падіння тиску повторюються, необхідно звернутися за обстеженням. Причиною цього порушення можуть бути як стреси і втому, так і гормональні порушення, діабет, серцева недостатність.

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Відео: РБК-Україна