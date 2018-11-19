ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Лікар розповіла, що робити при різкому зниженні тиску

Lite » Краса і здоров'я 19.11.2018 - 07:47
Лікар розповіла, що робити при різкому зниженні тиску
Фото: (pixabay.com)

Експерт розповіла про продукти, які необхідно вживати

Якщо ви почали чути дзвін у вухах, бачити мелькають цятки в очах, відчувати слабкість в кінцівках, втрату концентрації та занепад сил, а ваша шкіра стала блідою – все це може свідчити про те, що у вас значно знизився тиск.

Лікар Вікторія Савицька у своєму блозі рекомендує не приймати якісь препарати самостійно. Однак експерт реклмендует випити чашку міцного солодкого чорного чаю. А ще краще – з курагою.

"Кава також сприяє підвищенню тиску, але також може спровокувати спазм судин (якщо, наприклад, різниця між нижнім і верхнім показником тиску більша). Тому, краще не ризикувати і не пити зовсім", - розповіла медик.

За словами Савицької, падіння тиску може стати наслідком багатьох чинників. Нерідко це відбувається на тлі нестачі поживних речовин. В такому випадку буде корисно перекусити – конкретно, з'їсти чорний хліб з маслом і сиром. Цей вид бутерброда містить жири, вуглеводи, а також вітамінів групи В – нутрієнти, які швидко відновлюють енергетичний тонус.

Також змученого від понизившегося тиску людині будуть корисні сухофрукти, які активізують захисні сили і допомагають серцю завдяки високому вмісту калію.

Якщо випадки падіння тиску повторюються, необхідно звернутися за обстеженням. Причиною цього порушення можуть бути як стреси і втому, так і гормональні порушення, діабет, серцева недостатність.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, які продукти погіршують настрій і призводять до втоми.

Також ми писали, що вчені з'ясували, чому людям подобається пити каву.

Раніше ми показували 5 способів, які допоможуть позбутися від жирових скупчень в області талії.

Відео: РБК-Україна

Новини України экспертыздоровьеврачидавлениемедик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся