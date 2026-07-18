Чому відстрочку можуть не продовжити автоматично та як діяти: інструкція від Міноборони
Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації може не спрацювати через відсутність оновленої інформації у державних реєстрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Головне:
- Чому відстрочка не продовжується: Автоматичне продовження може не спрацювати через відсутність інформації чи помилки у державних реєстрах.
- Що робити: Якщо статус не оновився, необхідно зібрати документи, що підтверджують право на відстрочку, та звернутися до ЦНАПу.
- Що важливо знати: Заяви на оформлення чи продовження відстрочки більше не подаються до ТЦК та СП - це роблять через ЦНАП.
Чому система дає збій
Наразі цифровий скринінг та автоматична перевірка даних охоплює 22 категорії громадян (серед яких особи з інвалідністю, студенти, вчителі та багатодітні батьки).
Однак, якщо відомості в базі даних є застарілими або внесеними з помилками, статус не оновиться.
Найчастіше з проблемами автоматичного продовження стикаються:
- батьки трьох і більше дітей (наприклад, через заборгованість за аліментами або відсутність даних у ДРАЦС);
- особи, які мають батьків з інвалідністю І чи ІІ групи;
- громадяни, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворими членами сім'ї.
Військовозобов'язаним рекомендують перевірити точність написання ПІБ, ідентифікаційних кодів та наявність актуальної інформації про інвалідність у реєстрах Пенсійного фонду України.
Алгоритм дій: що робити, якщо статус не оновився
Якщо автоматичне продовження через застосунок "Резерв+" або ЦНАП не відбулося, це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Для вирішення проблеми необхідно виконати два кроки:
- Підготувати документи: зібрати повний пакет паперових оригіналів та копій, що засвідчують право на відстрочку.
- Звернутися до ЦНАПу: з готовими документами потрібно особисто прийти до будь-якого зручного Центру надання адміністративних послуг.
У Міноборони особливо наголосили, що за чинними правилами заяви на оформлення чи продовження відстрочок громадяни більше не подають до ТЦК та СП.
Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали різницю між відстрочками та бронюванням.