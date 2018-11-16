Ученые выяснили, почему людям нравится пить кофе

Фото: (pixabay.com)

Исследователи утверждают, что это связано с мутациями

Кто-то любит кофе, а кого-то больше тянет к чаю. Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что выбор того или иного напитка связан с мутациями. Об этом сообщает информационный портал Scientific Reports.

Специалисты отмечают, что горький вкус пищи и напитков обычно является предупреждением для человека. Это свидетельствует о том, что пища содержит в себе опасные для жизни вещества. Именно поэтому пристрастие к кофе выглядит крайне противоестественно с точки зрения эволюции.

Для исследования ученые отобрали 400 тысяч добровольцев, которые сообщили, сколько кофе и чая они обычно выпивают. Далее ученые сопоставили вкусы испытуемых с тем, какие мутации (которые управляют восприятием разных вкусов) присутствовали в их генах.

Фото: (pixabay.com)

По итогу выяснилось, что у любителей кофе присутствовали гены, связанные с высокой чувствительностью рецепторов горького вкуса. Такие люди зачастую даже становятся заядлыми кофеманами и выпивают на 20% чаще тех, кто был более восприимчив к горькому веществу-хинину.

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Видео: РБК-Украина