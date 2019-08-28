Внешность не главное: как принять себя такой, какая ты есть

Одно из распространенных и в корне неверных суждений, что люди, недовольные своей внешностью, одиноки и именно в этом видят причину неудач в личной жизни. Но давайте подумаем, много людей вокруг модельной внешности? Нет, с точки зрения "эталона" (если он и есть ), вокруг больше тех, кто не подходит под стандарты, но это не мешает им быть счастливыми, любимыми, создавать семьи и добиваться успеха, отметила певица Анна Седокова, которая ранее давала советы девушкам, как развить в себе женственность.

"Значит, есть что-то большее, чувство юмора, забота, понимание, общие интересы, все это может оказаться более ценными качествами, чем симметричное лицо", - считает артистка.

Внешность имеет значение при поиске второй половины, но она не гарантирует успех. Мы знаем сотни историй, когда прекрасным девушкам предпочитали тех, кто проигрывает во внешнем виде, или от них просто уходили.

Тогда почему мы все еще так боимся за обертку? Может, это страх перед обществом и социальным осуждением? Значит, ваша самооценка снижена.

Анна предлагает свой план на месяц, как изменить отношение к себе и принять такой, какая ты есть. Здесь четыре пункта, на каждый дается неделя, но можно увеличить, в зависимости от того, получили вы эффект или нет.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annaupgraded)

1. Осознайте все негативные мысли о себе и своем теле. Посмотрите в зеркало и отметьте все, что вас не устраивает. Обратите внимание на привычки, которые отражают ваше недовольство и стыд. Может, вы втягиваете живот, чтобы казаться стройнее, и прочее.

И в следующий раз, когда вы будете плохо говорить о себе, спросите, смогли бы вы то же самое сказать своему ребенку? Тогда почему вы так жестокость обходитесь с собой?



2. Никого не обсуждайте. Избавьтесь от разговоров в компаниях о своей или чьей-то внешности и фигуре, не участвуйте в этом и не превращайтесь в судью. Оставайтесь на этом этапе, пока не почувствуете, что перестали судить только по внешности и негативно отзываться о себе.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Поменяйте негативные шаблоны на нейтральные. Если вам тяжело изменить "я уродина" на "я красавица", скажи себе: "это платье мне идет", отмечайте хорошее. Сконцентрируйтесь на своих успехах, а не на провалах.

4. Поменяйте нейтральный шаблоны на позитивные.

Когда вы осознали, что не такие ужасные, перестали обсуждать других и себя, избавились от этой пагубной привычки и готовы пройти последний этап, тогда вы готовы каждый раз, видя себя в отражении, разглядывая фотографии, делать себе комплименты. У тебя классно лежат волосы. Эта улыбка делает тебя очаровательной. В этом платье ты похожа на диву. С этим человеком ты была очень милой и доброй. Хвалите себя за все, что кажется вам прекрасным, и в конце концов вы увидите эту красоту.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

"Работайте не над телом, а над счастьем . Если вы счастливы, то выглядите и ощущаете себя прекрасно", - подытожила знаменитость.

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