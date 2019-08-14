Как развить в себе женственность: советы известной певицы

Анна Седокова дала полезные советы девушкам
Известная украинская певица Анна Седокова с удовольствием делится в сети полезными советами и секретами, в основном для девушек - к примеру, бьюти лайфхаками или же подборками интересных идей. На этот раз она рассказала на своей страничке в Instagram, как стать более женственной и привлекательной.
"Мир слишком многого требует от девушек. Нам нужно и растить детей, и успевать делать дела по дому, быть успешной Girl Boss, готовить вкусные блинчики на завтрак, выгуливать собак и великолепно выглядеть. Как в этом круговороте не забыть про последний пункт и оставаться женственной, мягкой и желанной? Об этом мы с вами и поговорим. Итак. Тема: как развить в себе женственность", - отметила Анна.
Далее она дала конкретные и полезные советы.
Начните с внешних проявлений:
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Напомним, Анна Седокова поделилась списком 15 идей, что нужно успеть сделать в августе, чтобы это лето точно запомнилось.
Ранее Анна Седокова предложила 8 интересных идей для совместного уикенда.
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