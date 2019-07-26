Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Иллюстративное фото (pexels.com)

Анна Седокова предложила варианты досуга для пар

Известная певица Анна Седокова продолжает делиться секретами красоты и другими полезными идеями и советами на своей страничке в Instagram. В преддверии предстоящих выходных она опубликовала список интересных идей, чем пара может заняться вместе во время долгожданного уикенда.

Артистка уверена, что отдыхать тоже нужно правильно и нескучно.

"Обычно к концу недели я придумываю для вас идеи выходных, ведь валяться целый день перед телевизором, даже если вдвоем, не самое правильное решение, так вы не отдохнете. К тому же, это последние июльские выходные, давайте наполним их романтикой? Проведите эти дни со своими любимыми, и вот, чем можно заняться", - отметила исполнительница.



Если хочется романтики:

зажгите свечи, разлейте по бокалом вино, сделайте лёгкий и красивый ужин, включите музыку саксофона и разговаривайте обо всем на свете (можно поиграть в фанты или вспомнить статью "36 вопросов, после которых он влюбится в тебя")

Иллюстративное фото: (pexels.com)

устройте СПА для двоих. Примите ароматную ванну с пеной, а после можно сделать друг другу массаж маслом и...ну, продолжать не имеет смысла, я думаю

отправьтесь на совместный шоппинг. Может, вы даже купите одинаковые вещи, чтобы смотреться вместе гармоничнее

Иллюстративное фото: (pexels.com)



Если хочется активного отдыха:

пройдите квест. Новые впечатления, адреналин, что может быть лучше?

запишитесь на урок бальных танцев. Это просто сексуально

Иллюстративное фото: (pexels.com)

отправляйтесь на пикник на велосипедах, а еще с собой можно взять ноутбук, чтобы посмотреть интересный фильм

Иллюстративное фото: (pexels.com)

прыгните с парашютом

составьте карту достопримечательностей города и пройдите её, как туристы, параллельно изучая историю

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, ранее Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.

Также Анна Седокова дала советы девушкам, как понравиться мужчине.