Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Анна Седокова предложила варианты досуга для пар
Известная певица Анна Седокова продолжает делиться секретами красоты и другими полезными идеями и советами на своей страничке в Instagram. В преддверии предстоящих выходных она опубликовала список интересных идей, чем пара может заняться вместе во время долгожданного уикенда.
Артистка уверена, что отдыхать тоже нужно правильно и нескучно.
"Обычно к концу недели я придумываю для вас идеи выходных, ведь валяться целый день перед телевизором, даже если вдвоем, не самое правильное решение, так вы не отдохнете. К тому же, это последние июльские выходные, давайте наполним их романтикой? Проведите эти дни со своими любимыми, и вот, чем можно заняться", - отметила исполнительница.
Если хочется романтики:
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Если хочется активного отдыха:
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Напомним, ранее Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.
Также Анна Седокова дала советы девушкам, как понравиться мужчине.