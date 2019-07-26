ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Lite » Стиль жизни 26.07.2019 - 17:43
Топ-8 интересных идей для совместного уикенда
Иллюстративное фото (pexels.com)

Анна Седокова предложила варианты досуга для пар

Известная певица Анна Седокова продолжает делиться секретами красоты и другими полезными идеями и советами на своей страничке в Instagram. В преддверии предстоящих выходных она опубликовала список интересных идей, чем пара может заняться вместе во время долгожданного уикенда.

Артистка уверена, что отдыхать тоже нужно правильно и нескучно.

"Обычно к концу недели я придумываю для вас идеи выходных, ведь валяться целый день перед телевизором, даже если вдвоем, не самое правильное решение, так вы не отдохнете. К тому же, это последние июльские выходные, давайте наполним их романтикой? Проведите эти дни со своими любимыми, и вот, чем можно заняться", - отметила исполнительница.


Если хочется романтики:

  • зажгите свечи, разлейте по бокалом вино, сделайте лёгкий и красивый ужин, включите музыку саксофона и разговаривайте обо всем на свете (можно поиграть в фанты или вспомнить статью "36 вопросов, после которых он влюбится в тебя")

Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • устройте СПА для двоих. Примите ароматную ванну с пеной, а после можно сделать друг другу массаж маслом и...ну, продолжать не имеет смысла, я думаю 
  • отправьтесь на совместный шоппинг. Может, вы даже купите одинаковые вещи, чтобы смотреться вместе гармоничнее

Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Иллюстративное фото: (pexels.com)
 

Если хочется активного отдыха:

  • пройдите квест. Новые впечатления, адреналин, что может быть лучше?
  • запишитесь на урок бальных танцев. Это просто сексуально

Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • отправляйтесь на пикник на велосипедах, а еще с собой можно взять ноутбук, чтобы посмотреть интересный фильм

Топ-8 интересных идей для совместного уикенда

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • прыгните с парашютом 
  • составьте карту достопримечательностей города и пройдите её, как туристы, параллельно изучая историю

Топ-8 интересных идей для совместного уикендаИллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, ранее Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.

Также Анна Седокова дала советы девушкам, как понравиться мужчине.

Топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой Как выглядеть дорого: простые правила для девушек
Новости Украины Анна Седоковавыходные
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь