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Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Lite » Красота 23.08.2019 - 08:47
Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность
Иллюстративное фото (pexels.com)

Певица Анна Седокова дала полезные советы девушкам

Многие девушки жалуются на недостаток мужского внимания. Может, перевелись настоящие мужчины, которые умеют любить, открывают двери машины и заваливают тебя цветами? Да нет же, они есть, и вот ей и ей дарят внимание и цветы. Так в чем же дело? А дело в нас, в девушках, в нашем поведении, которое просто убивает все женское, уверена певица Анна Седокова. Ранее она уже давала советы, как же развить в себе женственность.

На этот раз артистка перечислила на своей странице в Instagram вещи и варианты поведения, которых следует избегать - ведь они "убивают" вашу женственность.

Таковых набралось целых 19:

1. Суета. Суета и удовлетворение жизнью - несовместимые вещи. Будь спокойна и обворожительна.

2. Чрезмерная социальная активность. Так ты пытаешься заполнить недостаток любви, но это не работает.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Неженственная работа. Когда она занимает много времени, мешая заниматься собой и домашними делами, когда утром ты встаёшь без желания и через силу.

4. Брюки. Это мужская одежда, она не должна занимать большую часть шкафа. Идеальный гардероб - с большим выбором, яркий и любимый, как свой маленький бутик.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

5. Неженская стрижка. Даже если у вас короткие волосы (хотя я писала про опрос, где мужчины всегда выбирают длинные), причёска должна быть ухоженной и аккуратной.

6. Отсутствие украшений. Носите аксессуары, принимайте их в подарок от мужчин и будьте ослепительны.

7. Отсутствие ухода за своим телом. Это и физическая нагрузка и ухаживающая косметика. Так вы показываете небезразличие к внешнему виду. И лучше выбирать "женский" спорт, типа йоги или танцев.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

8. Нежелание общаться и выражать эмоции. Сдерживать нужно только гнев, потому что он разрушает.

9. Отсутствие хобби. Это занятие для души, и мужчина должен о нем знать, чтобы была возможность сделать тебе подходящий подарок .

10. Вредные привычки. Сквернословие к ним тоже относится.

11. Попытка руководить. Женщина должна вдохновлять, а не включать требовательного начальника.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

12. Мужской отдых. Рыбалка, хоккей, покер, баскетбол, футбол - не лучшее занятие для девушек. Иногда составить компанию - почему нет? Но не на постоянной основе.

13. Конфликты. Это грубо и совсем не женственно.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

14. Мужские обязанности. Женщина не участвует в работах с молотком и напильником, перестановке мебели, получении кредитов и прочем мужском.

15. Гордыня. "Я сама". Забудь эту фразу, в просьбе о помощи нет ничего унизительного, а мужчине это покажет, что он тебе нужен.

16. Условия. Женщина должна быть всегда довольна тем, что есть. А что должен мужчина, спросите вы? Делать так, чтобы вы были довольны. Вот и весь секрет хороших взаимоотношений.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

17. Жалобы. Научитесь не жаловаться, а просто говорить о том, что чувствуете. Не делайте никого виноватым.

18. Отсутствие подруг. Если у человека нет друзей, значит с ним что-то не так, ну правда. К тому же, женщине нужны подруги хотя бы для "своих" разговоров и междусобойчиков.

19. Отсутствие личного времени. Каждой из нас просто необходимо тратить время на себя и всякую ерунду, например поваляться с сериалом, а иногда и деньги, ведь это так приятно.

Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Пора меняться, вновь поверить в настоящих мужчин и получать в свой адрес сотни комплиментов.

Ранее Анна Седокова предложила 8 интересных идей для совместного уикенда.

Также Анна Седокова публиковала топ-10 идей, как провести день в одиночестве с пользой.

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