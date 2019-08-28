Зовнішність не головне: як прийняти себе такою, яка ти є

Одне з поширених і в корені невірних суджень, що люди, незадоволені своєю зовнішністю, самотні і саме в цьому вбачають причину невдач в особистому житті. Але давайте подумаємо, чи багато людей навколо модельної зовнішності? Ні, з точки зору "еталону" (якщо він є ), навколо більше тих, хто не підходить під стандарти, але це не заважає їм бути щасливими, коханими, створювати сім'ї і домагатися успіху, зазначила співачка Анна Сєдокова, яка раніше давала поради дівчатам, як розвинути в собі жіночність.

"Значить, є щось більше, почуття гумору, турбота, розуміння, спільні інтереси, все це може виявитися більш цінними якостями, ніж симетричне обличчя", - вважає артистка.

Зовнішність має значення при пошуку другої половини, але вона не гарантує успіх. Ми знаємо сотні історій, коли прекрасним дівчатам воліли тих, хто програє у зовнішньому вигляді, або від них просто йшли.

Тоді чому ми так боїмося за обгортку? Може, це страх перед суспільством і соціальною засудженням? Значить, ваша самооцінка знижена.

Анна пропонує свій план на місяць, як змінити ставлення до себе і прийняти такою, яка ти є. Тут чотири пункти, на кожен дається тиждень, але можна збільшити, залежно від того, чи отримали ви ефект чи ні.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annaupgraded)

1. Усвідомте всі негативні думки про себе і своє тіло. Подивіться в дзеркало і відмітьте все, що вас не влаштовує. Зверніть увагу на звички, які відображають ваше невдоволення і сором. Може, ви втягуєте живіт, щоб здаватися стрункішою, та інше.

І в наступний раз, коли ви будете погано говорити про себе, запитайте, чи змогли б ви те ж саме сказати своїй дитині? Тоді чому ви так жорстокість обходьтеся з собою?



2. Нікого не обговорюйте. Позбавтеся від розмов в компаніях про свою або чиюсь зовнішність і фігуру, не беріть участь в цьому і не перетворюйтеся в суддю. Залишайтеся на цьому етапі, поки не відчуєте, що перестали судити тільки по зовнішності і негативно відгукуватися про себе.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Поміняйте негативні шаблони на нейтральні. Якщо вам важко змінити "я потвора" на "я красуня", скажи собі: "це плаття мені йде", відзначайте хороше. Сконцентруйтеся на своїх успіхах, а не на провалах.

4. Поміняйте нейтральний шаблони на позитивні.

Коли ви усвідомили, що не такі жахливі, перестали обговорювати інших і себе, позбулися від цієї згубної звички і готові пройти останній етап, тоді ви готові кожен раз, бачачи себе у відображенні, розглядаючи фотографії, робити собі компліменти. У тебе класно лежать волосся. Ця посмішка робить тебе чарівною. В цьому платті ти схожа на діву. З цією людиною ти була дуже милою і доброю. Хваліть себе за все, що здається вам прекрасним, і в кінці кінців ви побачите цю красу.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

"Працюйте не над тілом, а над щастям . Якщо ви щасливі, то виглядаєте і відчуваєте себе чудово", - підсумувала знаменитість.

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