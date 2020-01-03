Влияние воды на похудение: эксперт развенчала популярные мифы

О том, сколько нужно пить воды и как она влияет на похудение и здоровье, ходит немало мифов. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, развенчала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit самые популярные мифы на эту тему.

Всего эксперт рассмотрела 3 распространенных утверждения.

МИФ №1 - нужно пить 1,5-2 л в сутки чистой воды

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В сутки нужно выпивать 30 мл/кг ЖИДКОСТИ (не воды!), учитываются супы/сочные фрукты/овощи/напитки и т.п. Если не можете себя заставить выпить больше 1л/сут, ориентируйтесь на знаки, которые дает вам организм:

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светло-желтая моча (кроме первого утреннего мочеиспускания), количество мочеиспусканий 4-7 р/сут, отсутствие жажды, умеренно упругая и влажная кожа - все хорошо, вашему организму хватает жидкости и насильно заливать в себя воду не стоит

темно-желтая моча, количество мочеиспусканий менее 3х, частая жажда, сухая и дряблая кожа - вам не хватает жидкости

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Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ №2 - нужно выпивать стакан воды утром, чтобы похудеть

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На похудение стакан воды с утра не повлияет, а вот восстановить водный баланс, нарушенный за время сна может +быстрее пробудит желудочно-кишечный тракт для предстоящего завтрака.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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МИФ №3 - если больше пить воды, это поможет похудеть

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Похудеть с помощью воды вы можете только в одном случае - если будете заменять водой еду. Жиросжигающим эффектом вода не обладает! Тут работает только один метод: ЧУВСТВУЕТЕ ГОЛОД - ПОПЕЙТЕ ВОДЫ! Зачастую наш организм дает нам сигнал о том, что ему необходима вода, но мы чувствуем это как голод и едим.

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Поэтому абсолютно каждый раз, когда вы испытываете чувство голода, просто попейте. Если через 15-20 минут вновь возникнет чувство голода, значит вы действительно голодны и вам нужно покушать.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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