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Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога

Lite » Красота 02.01.2020 - 15:31
Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога
Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)

Эксперт дала полезные советы, как помочь организму после застолья

В праздники хорошенько оторвались за столом и теперь боитесь вставать на весы? Диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса похудения, предложила на своей странице в Instagram 5 эффективных правил, которые помогут прийти в форму после переедания.

В первую очередь, помните, что прилипшие 2-3 кг - это преимущественно отёчность и, простите, содержимое кишечника. А значит, надо помочь организму обрести былую легкость.

Правило один.

Пьём много чистой воды. Обычной чистой воды. Примерно 2 литра в день.

Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Правило два.

Минимизируем употребление соли. Копчёное, маринованное, солёное - долой.

Правило три.

Убираем все простые углеводы. За исключением парочки несладких фруктов

Правило четыре.

В каждый приём пищи едим свежие овощи. Минимум 100-150 г за раз. Идеально подойдёт салат-Метелка (сырые морковь, свекла, сельдерей, зелень).

Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Правило пять.

Прыжки+щетка+контрастный душ.

Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Для экстренных случаев:

Когда живот надулся так, что сложно дышать, из зеркала глядит китайский пчеловод и даже пуховик мужа застёгивается с трудом - лайт-разгрузка.

Разгрузочные дни я в принципе НЕ приветствую, но в качестве экстренного варианта план действий:

  • На завтрак максимально неочищенная крупа на воде: перловка, рис, гречка, цельный овёс или пшеница + яйцо или немного нежирной рыбы или грудки.
  • Далее в течение дня 3-4 приема пищи из овощей и белка в соотношении 70/30
  • Овощи оптимально свежие, источники белка нежирные (грудка, творог, рыба, морепродукты).

Остальные пункты выполняем из основного плана.

Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)

Напомним, диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко дала советы, как употреблять алкоголь в праздники.

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