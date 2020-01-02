Как прийти в форму после праздников: 5 правил от диетолога

Эксперт дала полезные советы, как помочь организму после застолья
В праздники хорошенько оторвались за столом и теперь боитесь вставать на весы? Диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса похудения, предложила на своей странице в Instagram 5 эффективных правил, которые помогут прийти в форму после переедания.
В первую очередь, помните, что прилипшие 2-3 кг - это преимущественно отёчность и, простите, содержимое кишечника. А значит, надо помочь организму обрести былую легкость.
Правило один.
Пьём много чистой воды. Обычной чистой воды. Примерно 2 литра в день.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Правило два.
Минимизируем употребление соли. Копчёное, маринованное, солёное - долой.
Правило три.
Убираем все простые углеводы. За исключением парочки несладких фруктов
Правило четыре.
В каждый приём пищи едим свежие овощи. Минимум 100-150 г за раз. Идеально подойдёт салат-Метелка (сырые морковь, свекла, сельдерей, зелень).
Иллюстративное фото (pexels.com)
Правило пять.
Прыжки+щетка+контрастный душ.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Для экстренных случаев:
Когда живот надулся так, что сложно дышать, из зеркала глядит китайский пчеловод и даже пуховик мужа застёгивается с трудом - лайт-разгрузка.
⠀
Разгрузочные дни я в принципе НЕ приветствую, но в качестве экстренного варианта план действий:
Остальные пункты выполняем из основного плана.
Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)
Напомним, диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко дала советы, как употреблять алкоголь в праздники.