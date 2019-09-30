Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт перечислила, какие привычки помогут сохранить фигуру

Уже похудели, но боитесь снова набрать вес? Или же пока что фигура в порядке, однако есть опасения обзавестись лишним за осень-зиму? Врач и фитнес-тренер Екатерина рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, какие хитрости помогут вам этого избежать и остаться стройными.

Топ-8 полезных привычек в питании, которые не дадут набрать лишний вес:

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1. Ешьте еду медленно.

Центр насыщения срабатывает только через 20 минут после приема пищи, поэтому чем медленнее ты ешь, тем меньше риск съесть что-то сверх меры

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2. Постоянно хочется есть? - Пейте воду.

Попили воды, есть перехотелось - это была жажда, а не голод; есть все равно хочется? Тогда это голод и можно что-то съесть.



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⠀Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Хорошо спите каждую ночь.

Плохой сон является одним из самых сильных факторов риска для увеличения веса, так что заботиться о сне важно.

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4. Относитесь ко всему проще, берегите свою нервную систему.

Слышали выражение "все болезни от нервов"? Так вот, ожирение тоже часто от нервов.

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5. Ешьте целые, необработанные продукты.

Салат из свежих овощей, быстрее и полезнее, чем рагу.





⠀Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Избегайте сладких напитков и фруктового сока.

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7. Добавляйте клетчатку в каши.

Полезно не только для фигуры, но и для кишечника.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Пейте кофе или чай.

Если вы любите кофе или чай, то пейте столько, сколько хотите, поскольку кофеин может стимулировать метаболизм на 3-11%.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина дала советы, как избежать чувства голода во время похудения.