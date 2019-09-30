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Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры

Lite » Красота 30.09.2019 - 14:37
Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт перечислила, какие привычки помогут сохранить фигуру

Уже похудели, но боитесь снова набрать вес? Или же пока что фигура в порядке, однако есть опасения обзавестись лишним за осень-зиму? Врач и фитнес-тренер Екатерина рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, какие хитрости помогут вам этого избежать и остаться стройными.

Топ-8 полезных привычек в питании, которые не дадут набрать лишний вес:

1. Ешьте еду медленно.

Центр насыщения срабатывает только через 20 минут после приема пищи, поэтому чем медленнее ты ешь, тем меньше риск съесть что-то сверх меры

2. Постоянно хочется есть? - Пейте воду.

Попили воды, есть перехотелось - это была жажда, а не голод; есть все равно хочется? Тогда это голод и можно что-то съесть.

Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Хорошо спите каждую ночь.

Плохой сон является одним из самых сильных факторов риска для увеличения веса, так что заботиться о сне важно.

4. Относитесь ко всему проще, берегите свою нервную систему.

Слышали выражение "все болезни от нервов"? Так вот, ожирение тоже часто от нервов.


5. Ешьте целые, необработанные продукты.

Салат из свежих овощей, быстрее и полезнее, чем рагу.

Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Избегайте сладких напитков и фруктового сока.

7. Добавляйте клетчатку в каши.

Полезно не только для фигуры, но и для кишечника.

Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Пейте кофе или чай.

Если вы любите кофе или чай, то пейте столько, сколько хотите, поскольку кофеин может стимулировать метаболизм на 3-11%.

Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.

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