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Топ-7 скрытых и явных причин лишнего веса: чек-лист нутрициолога

Lite » Еда 31.12.2019 - 08:37
Топ-7 скрытых и явных причин лишнего веса: чек-лист нутрициолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что мешает похудеть

Неправильное питание и гормональный дисбаланс – это далеко не все причины, о мешают расстаться с лишними кило. На самом деле их гораздо больше, а о некоторых худеющие даже не догадываются. Нутрициолог Мария Волкова, которая дала советы по составлению индивидуальной схемы питания, на странице в Instagram озвучила топ-7 причин, которые стоят на пути к стройности.

  • Первая причина - питание, но не обжорство. Пищевые нарушения в режиме и качестве пищи — проблема номер один. Начинать всегда нужно с нее. И это не про диеты.
  • Гормоны. Последовательность коррекции — грелин, лептин, инсулин, щитовидная железа, кортизол.

Топ-7 скрытых и явных причин лишнего веса: чек-лист нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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  • Воспаление. Лишние килограммы способствуют воспалению, а воспаление влияет на ожирение, замыкая круг.
  • Мозг. 5 разных зон (отделов) головного мозга управляют аппетитом, заставляя нас тоннами съедать сладкое и жирное.

Топ-7 скрытых и явных причин лишнего веса: чек-лист нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Митохондриальный обмен веществ. Митохондрии — крошечные клеточные органеллы, которые сжигают жиры и сахара, выделяя энергию. Это наши супер-печи стройности и молодости. К сожалению, их количество с набором веса сокращается. Поэтому лишние килограммы приходят ещё быстрее, а уходят — с трудом.
  • Психосоматика — связка истинных, глубинных причин полноты, без проработки которых невозможно дойти до нужного результата и удержать вес.

Топ-7 скрытых и явных причин лишнего веса: чек-лист нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Интоксикация — скрытая причина, явно мешающая худеть. Еще в 2003 году Obesity Reviews опубликовали статью "Энергетический баланс и загрязнения хлорорганическими соединениями и многохлористыми бифенолами", где авторы сделали вывод о серьезной помехе интоксикации в снижении веса.

Топ-7 скрытых и явных причин лишнего веса: чек-лист нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Механизм прост: сперва жировые клетки аккумулируют кучу токсинов и отравляющих веществ, так как печень и почки в одиночку не справляются с современной нагрузкой. Затем, при снижении веса, токсины высвобождаются из жира и отравляют метаболизм, мешая худеть. Поэтому мы обязательно учитываем возможности детоксикации организма.

Напомним, что диетолог Кристина Лобановская рассказала, как умерить аппетит за праздничным столом.

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