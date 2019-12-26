Как укрепить иммунитет зимой: секреты нутрициолога

Эксперт дала полезные для здоровья и красоты рекомендации
Началась холодная пора -то время, когда просто необходимо начать помогать иммунитету. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-20 продуктов для молодости и красоты, поделилась на своей странице в Instagram советами и лайфхаками, как зимой оставаться здоровыми и красивыми.
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Еда
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80% наших иммунных клеток находится в нашем кишечнике. Добавляйте больше пробиотической еды, это ферментированные продукты: например квашенная капуста, огурцы.
Зимой вашими друзьями должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики, и лимон - чтобы витамин С не разрушался, не добавляйте его в горячий чай, не используйте нож, т.к. при контакте с кислородом, витамин С разрушается, можно лимон проколоть и выдавливать в воду.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочку. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Кормите «дружественные микроорганизмы», они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотическим ужином.
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Сон
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Ложиться нужно до 23:00, т.к. в это время начинается выработка жизненно важных гормонов, в частности гормона роста, который способствует естественному восстановлению организма.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Свежий воздух
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Каждый день устраивайте прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Промывайте нос
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Как только, приходите домой, нужно мыть не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько «черноты» там накапливается, и это попадает в наш организм.
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Восполняйте дефициты
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Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д?
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