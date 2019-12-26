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Как укрепить иммунитет зимой: секреты нутрициолога

Новости » Красота   

Эксперт дала полезные для здоровья и красоты рекомендации

Началась холодная пора -то время, когда просто необходимо начать помогать иммунитету. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-20 продуктов для молодости и красоты, поделилась на своей странице в Instagram советами и лайфхаками, как зимой оставаться здоровыми и красивыми.

Еда

80% наших иммунных клеток находится в нашем кишечнике. Добавляйте больше пробиотической еды, это ферментированные продукты: например квашенная капуста, огурцы.

Зимой вашими друзьями должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики, и лимон - чтобы витамин С не разрушался, не добавляйте его в горячий чай, не используйте нож, т.к. при контакте с кислородом, витамин С разрушается, можно лимон проколоть и выдавливать в воду.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочку. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кормите «дружественные микроорганизмы», они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотическим ужином.

Сон

Ложиться нужно до 23:00, т.к. в это время начинается выработка жизненно важных гормонов, в частности гормона роста, который способствует естественному восстановлению организма.

Иллюстративное фото (pexels.com)


Свежий воздух

Каждый день устраивайте прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Промывайте нос

Как только, приходите домой, нужно мыть не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько «черноты» там накапливается, и это попадает в наш организм.

Восполняйте дефициты

Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д?

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