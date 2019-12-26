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Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Новини » Краса   

Експерт дала корисні для здоров'я та краси рекомендації

Почалася холодна пора, коли просто необхідно почати допомагати імунітету. Нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше назвала топ-20 продуктів для молодості і краси, поділилася на своїй сторінці в Instagram порадами і лайфхаками, як взимку залишатися здоровими і красивими.

Їжа

80% наших імунних клітин знаходиться в нашому кишечнику. Додавайте більше пробіотичною їжі, це ферментовані продукти: наприклад квашена капуста, огірки.

Взимку вашими друзями повинні бути імбир, куркума, часник, перець чилі - це природні антибіотики, і лимон - щоб вітамін С не руйнувався, не додавайте його в гарячий чай, не використовуйте ніж, оскільки при контакті з киснем, вітамін С руйнується, лимон можна проколоти і видавлювати у воду.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Приберіть зі свого раціону: цукор, біле рафіноване борошно і молочку. Ці продукти сильно шкодять нашому цілісності нашого кишечника, годують патогени.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Годуйте «дружні мікроорганізми», вони зміцнюють наш імунітет. Для цього: вечеряйте еубіотичною вечерею.

Сон

Лягати потрібно до 23:00, т. к. в цей час починається вироблення життєво важливих гормонів, зокрема гормону росту, який сприяє природному відновленню організму.

Ілюстративне фото (pexels.com)


Свіже повітря

Кожен день влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі, провітрюйте кімнати на ніч.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Промивайте ніс

Як тільки, приходите додому, треба мити не тільки руки, але і ніс. Здивуєтеся, скільки «чорноти» там накопичується, і це потрапляє в наш організм.

Наповнюйте дефіцити

Особливо для імунітету важливий рівень вітаміну Д. Ви знаєте який у вас вітамін Д?

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