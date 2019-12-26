Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Почалася холодна пора, коли просто необхідно почати допомагати імунітету. Нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше назвала топ-20 продуктів для молодості і краси, поділилася на своїй сторінці в Instagram порадами і лайфхаками, як взимку залишатися здоровими і красивими.

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Їжа

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80% наших імунних клітин знаходиться в нашому кишечнику. Додавайте більше пробіотичною їжі, це ферментовані продукти: наприклад квашена капуста, огірки.

Взимку вашими друзями повинні бути імбир, куркума, часник, перець чилі - це природні антибіотики, і лимон - щоб вітамін С не руйнувався, не додавайте його в гарячий чай, не використовуйте ніж, оскільки при контакті з киснем, вітамін С руйнується, лимон можна проколоти і видавлювати у воду.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Приберіть зі свого раціону: цукор, біле рафіноване борошно і молочку. Ці продукти сильно шкодять нашому цілісності нашого кишечника, годують патогени.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Годуйте «дружні мікроорганізми», вони зміцнюють наш імунітет. Для цього: вечеряйте еубіотичною вечерею.

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Сон

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Лягати потрібно до 23:00, т. к. в цей час починається вироблення життєво важливих гормонів, зокрема гормону росту, який сприяє природному відновленню організму.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Свіже повітря

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Кожен день влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі, провітрюйте кімнати на ніч.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Промивайте ніс

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Як тільки, приходите додому, треба мити не тільки руки, але і ніс. Здивуєтеся, скільки «чорноти» там накопичується, і це потрапляє в наш організм.

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Наповнюйте дефіцити

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Особливо для імунітету важливий рівень вітаміну Д. Ви знаєте який у вас вітамін Д?

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