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Как удержать вес в праздники: эффективные советы

Lite » Красота 25.12.2019 - 15:16
Как удержать вес в праздники: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, как не остаться без талии после новогодних застолий

Наступает череда праздничных дней, а вместе с ними и веселых и обильных застолий. Как же не остаться без талии после новогоднего веселья и удержать свой вес? Диетолог Алла Пониматкина, которая ранее перечислила здоровые продукты, которые очень калорийны, дала эффективные советы от праздничного переедания на своей странице в Instagram.

"Если нельзя, но немного хочется, то можно” - вот по такому принципу и стараемся питаться в праздничные дни, отметила эксперт. В рамках разумного, конечно же!

Основное, чего следует придерживаться:

За 30 минут до застолья выпейте стакан тёплой воды. Она частично наполнит желудок и запустит пищеварение.

Как удержать вес в праздники: эффективные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если Вы в гостях, осмотрите стол, оцените, что есть. Начните кушать с мясного.

Старайтесь выбирать менее жирные чусочки.

Старайтесь употреблять свежие овощи, сыр, легкие бутерброды.

Как удержать вес в праздники: эффективные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если все салаты заправлены майонезом, то не отказывайтесь, положите немного, утолите своё желание.

К десерту требования такие же, чуть-чуть можно.

Можно пропустить бокальчик вина, не торопясь, “смакуйте” и помните в алкоголе много калорий и совсем нет пользы.

Как удержать вес в праздники: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален дала советы, которые помогут избежать обжорства на праздниках.

Как употреблять алкоголь в праздники: правила безопасности от эксперта Как избежать обжорства на праздниках: эффективные советы
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