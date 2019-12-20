Диетолог назвала 10 супер-полезных кухонных лайфхаков для худеющих

Полезные кухонные лайфхаки для худеющих (Фото: pixabay.com)

Эксперт поделилась простыми правилами, которые помогут поддерживать фигуру в форме

Если вы любите вкусно поесть, но боитесь набрать лишние килограммы, не отчаивайтесь - выход есть. Диетолог Альбина Комиссарова поделилась на своей страничке в Instagram кухонными лайфхаками для худеющих, которые научат вас держать тело в тонусе.

Соблюдайте ряд несложных правил и будете приятно удивлены. Предлагаем вам с ними ознакомиться.

1. Купите специи. Они помогут потреблять меньше соли и сахара и сделать здоровую еду вкуснее. Перец, чесночный порошок, горчица, сушеные травы.

2. Густой греческий йогурт - отличная замена сметане.

3. Не пренебрегайте замороженными продуктами, их можно, не размораживая, быстро кинуть на сковороду или запечь. Не забывайте и о белке - замороженные креветки, лосось и даже курица, могут сделать будни проще. Держитесь подальше от замороженных продуктов, в которые добавлены соусы и сиропы.

4. Сделайте овощные заготовки: если нарезать огурцы, морковь, сладкий перец, сельдерей, брокколи и цветную капусту, то будет проще добавить их к своему рациону.

Продукты (Фото: pixabay.com)

5. Если помыть зелень, поставить в стакан с водой, сверху пакет и в холодильник - она будет храниться дольше, а вам надо лишь протянуть руку, чтобы отщипнуть немного.

6. Если что-то жарите на масле (вдруг), то выложите это на салфетку, чтобы впитать излишки масла

7. Для жарки я лью масло не на сковороду, а на силиконовую кисточку. И потом ей смазываю поверхность. Получается меньше масла.

8. Используйте творожный сыр вместо сливочного масла. Как я это делаю: для бутербродов с рыбой, икрой. Привычное масло заменяется на менее калорийный вариант.

9. Добавьте немного легких взбитых сливок к фруктам. Может, звучит странно. Но, если вы сделаете фруктовый салат и добавите немного облегченных взбитых сливок(это добавляет около 50 калорий), то это вполне может заменить вам полноценный десерт.

10. Если хранить разрезанный авокадо с половиной почищенной луковицы, то он не будет темнеть.

Авокадо (Фото: pixabay.com)

Напомним, ранее диетолог назвала способ узнать безопасное количество жира в организме.