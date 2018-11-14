Уход за кожей и волосами: секреты красоты Шарлиз Терон

Фото: коллаж РБК-Украина

Голливудская звезда поделилась своими секретами ухода и любимыми средствами

Знаменитая актриса и мать двоих детей Шарлиз Терон считается одной из самых красивых женщин Голливуда. В интервью американскому Harper's Bazaar 43-летняя звезда поделилась своими секретами ухода за кожей лица и волосами, любимыми средствами и главными принципами своего образа жизни.

Кстати, главной бьюти-иконой для Терон была и остается мама: "Помню, как она собиралась на работу, смотря в круглое зеркало. В то время мама руководила строительством дорог и у нее было назначено совещание с 20 мужчинами. Глядя, как она наносит макияж, я думала: "Это просто невероятно". Меня восхищала ее уверенность в себе".

Фото: Шарлиз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Уход за лицом:

О том, что такое керлер (приспособление для завивки, - прим. ред.) для ресниц, я узнала только где-то лет 15 назад. С тех пор я не выхожу из дома без этого бьюти-аксессуара. Подкрученные ресницы как бы подтягивают ваше лицо в целом. Помогает мне сохранить красивый изгиб в течение дня тушь Dior.

Мои дети засыпают в один и тот же час одновременно каждый вечер, так что у меня остается время для ухода за лицом. Такого постоянства за мной не наблюдалось даже в мои 20 или 30. Обычно я наношу сыворотку, крем для глаз и увлажняющий крем для лица (очень люблю Crème de la Mer).

Фото: Шарлиз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Мы просыпаемся очень рано - в 5:45. Я одинокая мама, которая каждое утро пытается собрать двоих детей, упаковать их ланчбоксы и не опоздать на школьный автобус. Так что утром, когда я просыпаюсь, я только умываюсь и наношу солнцезащитный крем. Мне нравится тот, что от La Roche-Posay - он не оставляет белых следов, с ним я защищена от ожогов и пигментных пятен. А еще люблю крем с защитой 30 от La Prairie.

Фото: Шарлиз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Уход за волосами:

Большинство бьюти-информации я получаю от других женщин. Мне кажется, мы должны делиться друг с другом - так мы будем только красивее! Например, кто-то рассказал мне о прелестях касторового масла для волос. Я наношу его на брови и волосы один или два раза в неделю. Мои волосы, определенно, стали толще.

Я всегда наношу аромат, даже если собираюсь на тренировку или за продуктами - этот ритуал заставляет меня всегда чувствовать себя особенной.

Питание и спорт:

Терон признает, что с фигурой ей повезло, однако с возрастом тело начинает диктовать свои правила. Секрет ее идеальной фигуры прост: "Если я мало двигаюсь, я не могу много есть. Надо быть честным с самим собой". В последние несколько лет актриса стала поклонницей пилатеса и признается, что это полностью изменило ее тело.

Фото: Шарлиз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Ранее мы публиковали советы стилиста Рианны, как правильно ухаживать за волосами.

Мы также собрали 8 главных факторов, влияющих на разрушение волос.

Кстати, вот топ-4 лайфхака, которые помогут избавиться от черных кругов под глазами.

Видео: РБК-Украина