4 лайфхака, которые помогут избавиться от черных кругов под глазами

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Данная проблема может возникнуть даже из-за банального стресса

С проблемой темных кругов и отеков под глазами хотя бы раз в жизни сталкивается каждая девушка. Эксперты утверждают, что избавиться от них навсегда и быстро не получится, однако есть подручные средства, которые выручат тех, кому необходимо срочно выйти по важным делам. Об этом сообщают российские СМИ.

1. Вода

Столкнувшись с черными кругами от которых нужно срочно избавиться, эксперты рекомендуют выпить пару стаканов чистой воды. Чем больше, тем лучше, так как именно обезвоживание является одной из причин возникновения мешков. Организм, спасаясь от "засухи" откладывает воду впрок, в первую очередь - под глазами, поэтому столь важно выпивать хотя бы 1,5 литра чистой воды в день.

2. Кубики льда

Кубики льда с мятой или ромашкой всегда должны быть в морозилке для экстренных случаев. Оба растения оказывают быстрое противоотечное действие. Тут важно не переусердствовать: лед больше 3 минут держать нельзя, иначе можно "заморозить" нежную кожу вокруг глаз и повредить сосуды.

3. Ложки

Ложки можно использовать, если нет ледяных кубиков. Нужно положить несколько ложек в морозилку на пару минут, а затем приложить выпуклой частью к проблемной зоне, пока приборы не начнут нагреваться.

4. Консилер

Замаскировать проблему поможет консилер на пару оттенков светлее кожи. Для нежной кожи вокруг глаз лучше выбрать средство с кремовой текстурой. Наносить консилер лучше пальцами - легкими похлопывающими движениями, начиная с самого "темного" участка.

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Видео: РБК-Украина