Догляд за шкірою і волоссям: секрети краси Шарліз Терон

Фото: колаж РБК-Україна

Голлівудська зірка поділилася своїми секретами догляду і улюбленими засобами

Знаменита актриса і мати двох дітей Шарліз Терон вважається однією з найкрасивіших жінок Голлівуду. В інтерв'ю американському Harper's Bazaar 43-річна зірка поділилася своїми секретами догляду за шкірою обличчя і волоссям, улюбленими засобами та головними принципами свого способу життя.

До речі, головною б'юті-іконою для Терон була і залишається мама: "Пам'ятаю, як вона збиралася на роботу, дивлячись в кругле дзеркало. В той час мама керувала будівництвом доріг і у неї було призначено нараду з 20 чоловіками. Дивлячись, як вона наносить макіяж, я думала: "Це просто неймовірно". Мене захоплювала її впевненість у собі".

Фото: Шарліз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Догляд за обличчям:

Про те, що таке керлер (пристосування для завивки, - прим. ред.) для вій, я дізналася тільки десь років 15 тому. З тих пір я не виходжу з дому без цього б'юті-аксесуара. Підкручені вії як би підтягують вашу особу в цілому. Допомагає мені зберегти гарний вигин протягом дня туш Dior.

Мої діти засинають в один і той же час одночасно кожен вечір, так що у мене залишається час для догляду за обличчям. Такої сталості за мною не спостерігалося навіть у мої 20 або 30. Зазвичай я наношу сироватку, крем для очей і зволожуючий крем для обличчя (дуже люблю Crème de la Mer).

Фото: Шарліз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Ми прокидаємося дуже рано - в 5:45. Я одинока мама, яка щоранку намагається зібрати двох дітей, упакувати їх ланчбокси і не запізнитися на шкільний автобус. Так що вранці, коли я прокидаюся, я тільки вмиваюся і наношу сонцезахисний крем. Мені подобається той, що від La Roche-Posay - він не залишає білих слідів, з ним я захищена від опіків і пігментних плям. А ще люблю крем із захистом 30 від La Prairie.

Фото: Шарліз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

Догляд за волоссям:

Більшість б'юті-інформації я отримую від інших жінок. Мені здається, ми повинні ділитися один з одним - так ми будемо тільки красивіше! Наприклад, хтось розповів мені про принади касторової олії для волосся. Я наношу її на брови і волосся один або два рази в тиждень. Мої волосся, безумовно, стало товщим.

Я завжди наношу аромат, навіть якщо збираюся на тренування або за продуктами - цей ритуал змушує мене завжди відчувати себе особливою.

Харчування і спорт:

Терон визнає, що з фігурою їй пощастило, однак з віком тіло починає диктувати свої правила. Секрет її ідеальної фігури простий: "Якщо я мало рухаюся, я не можу багато їсти. Треба бути чесним із самим собою". В останні кілька років актриса стала прихильницею пілатесу і зізнається, що це повністю змінило її тіло.

Фото: Шарліз Терон (instagram.com/charlizeafrica)

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Відео: РБК-Україна