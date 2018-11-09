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Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста Рианны

Lite » Красота и Здоровье 09.11.2018 - 13:22
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Стилист Юсуф Уильямс рядом с дивой более десяти лет

Многим девушкам хочется узнать, как знаменитости ухаживают за своими волосами, чтобы они всегда выглядели блестящими и здоровыми - как на красных дорожках, так и на снимках папарацци. Звездный парикмахер и стилист Юсуф Уильямс, который работает с Рианной уже более 10 лет и отвечает за ее светские выходы, поделился полезными советами, передает Grazia.

К слову, не одна Рианна влюблена в дело рук Юсуфа — ему доверяют свои волосы Джордан Данн, Виола Дэвис и Мишель Обама. 

Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста Рианны

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Советы по  уходу за шевелюрой от Юсуфа:

  • Пилинг кожи головы и подходящий кондиционер — первый шаг к правильному уходу за волосами. Если с волосами беда, то даже самая крутая прическа на спасет. Я обожаю уходы с маслом для волос, в том числе с касторовым, оно делает волосы сильными и шелковистыми.
  • Выбирайте шампунь и кондиционер для глубокого очищения волос. Только они смогут эффектно удалить следы средств с поверхности волос.

Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста Рианны

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

  • Никогда не носите один и тот же парик дольше 10 недель. И никогда не завивайте волосы дольше, чем на 10 месяцев. Волосы должны дышать, дайте им отдохнуть, берегите их. Любите. Разговаривайте с ними и молитесь им. Я серьезно.

Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста РианныФото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Ранее мы публиковали топ-4 лайфхака, которые помогут сохранить волосы в отличном состоянии даже зимой.

Мы также собрали 8 главных факторов, влияющих на разрушение волос.

Отметим, специалисты назвали 5 популярных мифов о лазерной эпиляции.

Видео: РБК-Украина

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