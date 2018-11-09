Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста Рианны

Стилист Юсуф Уильямс рядом с дивой более десяти лет
Многим девушкам хочется узнать, как знаменитости ухаживают за своими волосами, чтобы они всегда выглядели блестящими и здоровыми - как на красных дорожках, так и на снимках папарацци. Звездный парикмахер и стилист Юсуф Уильямс, который работает с Рианной уже более 10 лет и отвечает за ее светские выходы, поделился полезными советами, передает Grazia.
К слову, не одна Рианна влюблена в дело рук Юсуфа — ему доверяют свои волосы Джордан Данн, Виола Дэвис и Мишель Обама.
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Советы по уходу за шевелюрой от Юсуфа:
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
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Видео: РБК-Украина