Ученый рассказал, как просыпаться по утрам легко и без стресса

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Для того, чтобы легко уснуть, нужно использовать специальную методику

Специалист дал рекомендации тем, кто по утрам просыпается с трудом и не слышит звонка будильника. Об этом рассказал психотерапевт Алексей Шевцов в утренней передаче одного из телеканалов.

Алексей Шевцов рекомендует украинцам всегда ложиться спать вовремя. Он утверждает, что для того, чтобы проснуться бодрым и в хорошем настроении, нужно себя на это запрограммировать.

"Когда ложитесь спать, сконцентрируйтесь на дыхании и представляйте, как просыпаетесь в шесть часов утра. Вы себя программируете, представляя, как вы просыпаетесь в шесть утра в бодром настроении. С такой установкой в голове вы засыпаете", – рассказал психотерапевт-гипнотерапевт Алексей Шевцов.

Также он дал один уникальный совет. Алексей Шевцов посоветовал ложиться в постель до 11 вечера и при этом не надевать пижаму. А будильник нужно поставить на то время, которое будет за полтора часа до восхода солнца.

"Ученые доказали, что если завести будильник на 1:36 до восхода солнца, то весь день будете чувствовать себя бодро. Но чтобы так рано просыпаться, надо рано ложиться. А если график работы или образ жизни не позволяют ложиться в 11 вечера, есть другой секрет", - дал рекомендацию специалист и добавил, что после изменения графика сна, привыкание длится несколько недель.

"Нужно ложиться в одно и то же время, и максимум через 2-3 недели выработается привычка", – отметил психотерапевт.

Также Алексей Шевцов рассказал о методике быстрого засыпания, которая помогает тогда, когда все остальные способы бессильны.

"Она называется 5-4-7. Вы 5 секунд вдыхаете, медленно через нос. На 4 секунды вы задерживаете дыхание. Но 7 секунд медленно выдыхаете через рот. И так вы делаете пока не заснете", – рассказал психотерапевт.

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Видео: РБК-Украина