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Топ-4 продукта, которые помогут взбодриться

Lite » Красота и Здоровье 12.11.2018 - 08:40
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Авокадо зарядит энергией и повысит усвояемость витаминов

Быть бодрым на протяжении всего дня достаточно сложно, особенно, если день расписан по минутам. Поэтому, чтобы по утрам просыпаться легко и без проблем, cпециалисты рекомендуют получать энергию из определенных продуктов. Об этом сообщают эксперты, передают российские СМИ.

Авокадо

Статистика гласит, что около 70% людей жалуются на постоянный недосып. Чтобы его избежать, достаточно съесть одно авокадо. Данный фрукт богат пантотеновой кислотой, которая помогает организму перерабатывать пищу в энергию. Кроме того, в авокадо есть полезные жиры, которые повышают усвояемость витаминов, а также пищевые волокна, которые снижают уровень сахара.

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Бананы

Правильные углеводы и калий - лишь часть полезных веществ, содержащихся в бананах. Их особенно часто рекомендуют есть перед тренировкой. Калий помогает воде оставаться в организме, углеводы дают энергию для спорта, фитонциды ускоряют восстановление мышечной ткани.

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Шоколад

Конфеты не в счет. Это обязательно должен быть темный шоколад, в котором содержание какао превышает 75%. Он даст необходимый заряд бодрости благодаря содержанию кофеина и теобромина.

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Зеленый салат

Чтобы энергия не проходила подольше, эксперты рекомендуют есть зелень, богатую железом, кальцием, цинком, фолиевой кислотой, магнием, витаминами А, С, Е и К. Кальций и витамин С помогают предотвратить развитие анемии, которая зачастую и вызывает усталость. 

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Напомним, мы писали о том, что эксперты рассказали о пользе популярных зимних цитрусовых.

До этого диетолог назвала топ-5 "женских" продуктов, которые позволят оставаться молодой и красивой.

Недавно ученые назвали продукты, которые помогут в борьбе со стрессом.

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