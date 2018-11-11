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Ученые рассказали, как соцсети влияют на настроение

Lite » Красота и Здоровье 11.11.2018 - 16:46
Иллюстративное фото (medium.com)
Иллюстративное фото (medium.com)

Эксперты провели эксперимент и сделали неутешительные выводы

Американские научные эксперты из штата Пенсильвания (США) в ходе эксперимента пришли к выводу, что количество посещения соцсетей прямым образом взаимосвязано с изменением эмоционального состояния и, чем чаще пользователи заходят в соцсети, тем больше портится настроение. Об этом сообщает издание "TechCranch".

Отмечается, что пользователи Instagram рассказали, о том, что им становится плохо после посещений любимой соцсети. Как выяснилось, соцсети могут довести до депрессии.

Ученые пригласили для участия  эксперименте 143 студента. Им разрешили на выбор открывать приложения Facebook, Snapchat и Instagram, но с условием, что это можно делать только 10 минут в день или же можно было вести себя, как обычно

Перед началом исследования все участники прошли специальные психологические тесты. Эксперимент длился три недели. Контроль посещения приложений осуществляли с помощью экрана использования батареи в iOS.

Результаты были таковы: у группы, которая пользовалась соцсетями ограниченно, наблюдалось снижение ощущения одиночества и депрессии. Но самооценка и готовность к взаимопомощи не повысились. Эксперты связали это с тем, что эекперимент длялся недолго.

Упадок настроения связан с тем, что публикации в соцсетях так или иначе заставляют пользователей сравнивать себя с другими. Особенно это касается юзеров Instagram. Люди воспринимают чью-то жизнь как более яркую и успешную и огорчаются.

Ученые подчеркнули, что ограничение нахождения в соцсетях до получаса в день может привести к значительному улучшению психического состояния. Однако пока эта цифра остается  неточной.

"В общем, положите телефон и будьте с людьми, которые вокруг вас", - рекомендует руководительница исследования Мелиса Хант.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили неожиданное свойство кофе.

Также эксперты назвали самые опасные привычки для здоровья человека.

Напомним, мы писали о том, что были названы шесть признаков хорошего здоровья.

Видео: РБК-Украина

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