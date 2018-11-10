Пейте перед сном: ученые обнаружили неожиданное свойство кофе

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Кофе нужно пить за 25 минут до сна

Ученый, экспериментируя со сном и кофе, обнаружил, что если употребить кофе непосредственно перед сном, то можно избежать недосыпания и сонливости после пробуждения. Об этом говорится в издании Alphr.

Традиционно считается, что кофе и сон — несопоставимые понятия. Кофе отбивает желание спать и часто употребляется для пробуждения с утра, но ученые считают, что пить этот бодрящий напиток нужно на ночь. Наука сумела понять, как сочетать бодрость и кофе без мучительных подъемов с кровати.

Дэниел Пинк, автор книги "Когда: Научные секреты совершенного времени", рассказал решение этой проблемы.

Пинк отмечает, что кофеину нужно примерно 25 минут, чтобы подействовать — это действительно полезный факт для повседневной жизни. Это означает, что кофе не повлияет на ваш сон в течение этого периода. Он считает, что нужно выпить кофе и сразу лечь спать, чтоб к моменту перехода в состояние сна 25 минут еще не истекло.

Напомним, что ученые выяснили, какой напиток уменьшает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Видео: (video.rbc.ua)