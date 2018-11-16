Ученые выяснили, какой фрукт продлевает жизнь

Фото: РБК-Украина

Всего 2 яблока в день нужны для продления жизни и улучшения памяти

По данным исследования, ученые смогли доказать увеличение продолжительности жизни подопытных животных на яблочной подкормке на 10%. Употребление в пищу яблок каждый день может снизить риск ранней смерти на 35%. Об этом сообщает Cosmo.

В ходе исследования было установлено, что яблоки являются хорошим источником магния, калия, витамина С и флавоноидов, которые сосредоточены в кожуре. Флавоноиды, в свою очередь, помогают расслабить кровеносные сосуды, а это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.⠀

Фото: (pixabay.com)

Также, регулярное потребление яблок способствует производству и количеству нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Повышение количества ацетилхолина, в свою очередь, приводит к улучшению памяти, а также препятствует возникновению болезни Альцгеймера и позволяет замедлить снижение умственных способностей человека.

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Видео: РБК-Украина