Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского живота

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В список запрещенных продуктов входят яблоки и груши

Есть такие продукты, о вреде которых даже нельзя предположить. Эксперты развенчали мифы о некоторых из них и рассказали, какие пять продуктов мешают добиться плоского живота. Об этом информирует Cosmo.

1. Яблоки и груши

Помимо яблок и груш, эксперты выделяют сливы, персики и прочие фрукты, которые содержат слишком много фруктозы. Плодовый сахар вызывает процессы брожения, причем иногда незаметные по ощущениям. А из-за брожения живот вздувается.

2. Капуста

Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста - все эти продукты содержат рафинозу, разновидность сахара, которая крайне тяжело расщепляется организмом. Специалисты советуют заменить капусту шпинатом.

3. Картофель

И речь не только о картошке-фри. Ведь даже отварной картофель обладает способностью вбирать много жидкости, из-за чего организм начинает испытывать необоснованную жажду, и возникает отечность.

4. Хлеб

Хлеб вреден вне зависимости от того, белый он или зерновой. Так как любое мучное изделие вызывает дополнительную выработку инсулина, а инсулин расщепляет сахар, который потом откладывается жиром на животе.

5. Молоко

Молоко содержит лактозу, из-за которой увеличивается газообразование и ухудшается пищеварение. Особенно вредна пенка в капучино или латте. Так что от этого продукта точно стоит отказаться.

Фото: (pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина