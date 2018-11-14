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Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского живота

Lite » Красота и Здоровье 14.11.2018 - 23:01
Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского живота
Фото: (pixabay.com)

В список запрещенных продуктов входят яблоки и груши

Есть такие продукты, о вреде которых даже нельзя предположить. Эксперты развенчали мифы о некоторых из них и рассказали, какие пять продуктов мешают добиться плоского живота. Об этом информирует Cosmo.

1. Яблоки и груши

Помимо яблок и груш, эксперты выделяют сливы, персики и прочие фрукты, которые содержат слишком много фруктозы. Плодовый сахар вызывает процессы брожения, причем иногда незаметные по ощущениям. А из-за брожения живот вздувается.

Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского живота

2. Капуста

Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста - все эти продукты содержат рафинозу, разновидность сахара, которая крайне тяжело расщепляется организмом. Специалисты советуют заменить капусту шпинатом.

Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского живота

3. Картофель

И речь не только о картошке-фри. Ведь даже отварной картофель обладает способностью вбирать много жидкости, из-за чего организм начинает испытывать необоснованную жажду, и возникает отечность. 

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4. Хлеб

Хлеб вреден вне зависимости от того, белый он или зерновой. Так как любое мучное изделие вызывает дополнительную выработку инсулина, а инсулин расщепляет сахар, который потом откладывается жиром на животе.

Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского живота

5. Молоко

Молоко содержит лактозу, из-за которой увеличивается газообразование и ухудшается пищеварение. Особенно вредна пенка в капучино или латте. Так что от этого продукта точно стоит отказаться.

Топ-5 продуктов, которые мешают добиться плоского животаФото: (pixabay.com)

Напомним, ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета.

Мы писали, какие топ-4 продукта помогут при борьбе с целлюлитом.

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Видео: РБК-Украина

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