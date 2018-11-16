Вчені з'ясували, який фрукт подовжує життя

Фото: РБК-Україна

Всього 2 яблука в день потрібні для подовження життя і поліпшення пам'яті

За даними дослідження, вчені змогли довести збільшення тривалості життя піддослідних тварин на яблучній підгодівлі на 10%. Вживання в їжу яблук кожен день може знизити ризик ранньої смерті на 35%. Про це повідомляє Cosmo.

У ході дослідження було встановлено, що яблука є хорошим джерелом магнію, калію, вітаміну С і флавоноїдів, які зосереджені в шкірці. Флавоноїди, в свою чергу, допомагають розслабити кровоносні судини, а це зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.⠀

Фото: (pixabay.com)

Також, регулярне вживання яблук сприяє виробництву і кількісті нейротрансмітера ацетилхоліну у головному мозку. Підвищення кількості ацетилхоліну, в свою чергу, приводить до поліпшення пам'яті, а також перешкоджає виникненню хвороби Альцгеймера і дозволяє сповільнити зниження розумових здібностей людини.

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Відео: РБК-Україна