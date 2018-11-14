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Топ-4 продукта, которые помогут при борьбе с целлюлитом

Lite » Красота и Здоровье 14.11.2018 - 20:21
Топ-4 продукта, которые помогут при борьбе с целлюлитом
Фото: (twitter.com lifee.cz)

Эксперты утверждают, что целлюлит возникает при нарушении кровообращения

Целлюлит бывает даже у очень стройных девушек, потому что корень проблемы не в лишнем весе, а в нарушении кровообращения и задержке жидкости в организме. Эксперты составили список продуктов, которые нужно обязательно включить в рацион, чтобы бедра стали гладкими и упругими, передает российское СМИ.

1. Бананы

"Первая помощь" в войне с целлюлитом - бананы. Секрет эффективности фрукта в том, что он содержит много калия, который выводит лишнюю воду из тканей, делая кожу более упругой и подтянутой. А вот кофе, наоборот, задерживает воду, поэтому от него стоит отказаться.

Топ-4 продукта, которые помогут при борьбе с целлюлитом

2. Овсяная каша

Овсяная каша без сахара также поможет распрощаться с проблемой. Связано это с тем, что овсяные хлопья содержат клетчатку, а значит, налаживают пищеварение и помогают контролировать вес. Также каша богата полезными антиоксидантами.

Топ-4 продукта, которые помогут при борьбе с целлюлитом

3. Куриная грудка

В куриной грудке содержится много белка - строительного материала для здоровых и упругих клеток кожи и мышц. Эксперты утверждают, что лучше всего ее сочетать не с крупами, а с сезонными овощами.

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4. Сухофрукты

Как и бананы, сухофрукты насыщены калием, они выводят из организма лишнюю жидкость, что препятствует образованию жировых тканей. Другое немаловажное свойство сухофруктов - их благотворное влияние на пищеварение. 

Топ-4 продукта, которые помогут при борьбе с целлюлитомФото: (pixabay.com)

Напомним, ранее мы публиковали надежные способы, как вылечить ангину без медикаментов. Под рукой часто можно найти абсолютно натуральные "лекарства", которые не только ускорят процесс выздоровления, но еще и не навредят.

Отметим, что врачи рассказали о лечении горячим молоком при простуде. Как оказалось, горячее молоко не только не помогает, но еще и ухудшает симптомы простуды. К такому выводу пришли ученые после исследований.

Также врачи назвали топ-6 продуктов, которые лучше не есть при простуде. Оказалось, что употребление некоторых продуктов питания может усугублять воспалительные процессы в организме во время простудных инфекций. 

Видео: РБК-Украина

 

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