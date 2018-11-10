Надежные способы: как вылечить ангину без медикаментов

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При ангине важны проверенные способы. Все эти варианты быстро дадут надежный результат

Многие, сталкиваясь с болезнью, спешат сразу пить таблетки или другие медикаменты, эффективность, которых, кстати, часто находится под вопросом. Это делать стоит далеко не всегда. Ведь под рукой часто можно найти абсолютно натуральные "лекарства", которые не только ускорят процесс выздоровления, но еще и не навредят. С такой болезнью, как ангина шутки плохи, а потому здесь необходимы только проверенные средства. Недавно портал "Healthy style" опубликовал три эффективных и надежных народных средства для борьбы с этим недугом.

Настойка из кагора и алоэ

Этот рецепт хорош тем, что нет ограничения по приему его. Продолжать лечение ангины можно до тех пор, пока не закончится настойка.

Как приготовить:

В мясорубке перемолоть около 350 г алоэ и добавить в него 600 г меда. Потом в эту смесь влить 350 мл кагора и поставить в темное место. Настойка должна иметь "выдержку" пять дней

Лечение:

Принимать по столовой ложки настойки за час до еды и так три раза в день.

Эхинацея

Это растение производит интерферон, который повышает иммунитет организма и обладает противовирусным действием.

Приготовление:

Нужно залить 1 чайную ложку травы 1 стаканом горячей воды и дать настояться 3 минуты. Принимать следует по 3 стакана дважды в день после еды. Для полного курса лечения от ангины понадобиться примерно 150 гр. Эхинацеи. Курс можно провести повторно через шесть месяцев.

Соль

Соль известна своим свойством - убивать бактерии. Она применяется для полоскания горла при частых ангинах.

Способ приготовления:

Развести в стакане горячей воды 1 чайную ложку соли.

Применение:

Ежедневно с утра, почистив зубы, прополоскать рот и горло стаканом раствора. Затем необходимо вызвать искусственный кашель, для того, чтобы выделилась слизь вместе с микробами.

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Видео: РБК-Украина