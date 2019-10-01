Топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал

Нет времени или возможности купить абонемент в зал? Не проблема. Фитнес-тренер Ксения Хазова, которая ранее рассказала, как убрать жир на животе, показала несколько упражнений с тканевыми резинками, после которых вы почувствуете себя так, как будто отпахали тренировку в зале.

И никаких тренажеров не надо, только пол, стена и диван! Делаем 4 подхода по 20 повторений.

Видео: (instagram.com/kssorok)

Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц

⠀Ягодичный мостик у стены, в верхней точки сжимаем ягодицы

Сгибание ног лежа, аналог сгибания в тренажере, укрепляем заднюю поверхность бедра

Разведение ног держась за диван, аналог разведения ног в тренажере, пробиваем малую ягодичную, попины ушки.

Иллюстративное фото (jvlife.ru)

Разведение ног сидя, все то же самое, но немного смещаем акцент

Отведение ноги со столиком, это огненное упражнение, я мало где так чувствую свои ягодицы

Отведение ноги лежа, добиваем попины ушки

Иллюстративное фото (jvlife.ru)

Как видите, эффективно тренироваться можно и дома, а упражнений с резинками существует великое множество.

Напомним, диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку.